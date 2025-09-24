2025年加密财富报告｜比特币百万富翁激增70% 比特币成富人首选另类资产

根据领先的国际居住与公民咨询机构 Henley & Partners 最新发布的《2025 年加密财富报告》，全球加密货币百万富翁人数已飙升至前所未有的 241,700 人。报告引用了全球财富情报公司 New World Wealth 的独家数据。

仅在过去 12 个月，这一数字就增长了惊人的 40%，其中比特币百万富翁激增 70% 至 145,100 人，同时截至 2025 年 6 月，加密货币市场总估值达到 3.3 万亿美元，比去年增长 45%。

加密货币无地域限制成增长关键

在加密财富金字塔的顶端，超高净值人士数量迅速增加：450 位拥有 1 亿美元及以上加密资产的“分亿富翁”较去年增长 38%，而加密货币亿万富翁数量已升至 36 人，增长 29%。这一显著增长恰逢机构采纳加密货币的关键年份，美国现任总统川普和第一夫人首次推出加密货币也标志着历史性事件。

Henley & Partners 私人客户集团主管 Dominic Volek 表示，这一新兴加密财富阶层的快速崛起正迫使各国政府、税务机构和财富管理者面对前所未有的现实。“2024 年约有 14.4 万亿美元财富跨境流动，而现代金融体系的架构假设财富必须有固定地址，但加密货币并不需要。几千年来，财富存储意味着绑定地理位置。即便是数字银行，也需要居住地址和税号才能开设账户。而如今，仅凭 12 个记忆助记词，个人就能掌控价值十亿美元的比特币，并可在苏黎世或郑州即时访问。”

加密货币和黄金成富人首选另类资产

据 New World Wealth 研究主管 Andrew Amoils 表示，拥有大量加密资产的高净值人士是全球流动性最强的群体之一，突显了加密货币与跨境财富流动的紧密联系。“我们也看到加密货币和黄金成为全球富裕人群的首选另类资产。过去几十年，钻石等贵重宝石因便于携带，广泛用于跨境转移资金。如今，加密货币和黄金已取而代之，成为现代可携带财富的载体。”

Volek 指出，这一无国界财富的快速扩张正在重塑高净值人士的全球布局策略。加密百万富翁正在寻找既认可数字资产、又能提供居住与公民身份解决方案的司法管辖区，以配合其国际流动生活方式。“对于这一新阶层投资者而言，跨多司法管辖区的多元化已成为对冲监管波动和技术落后的手段。能够同时参与创新中心并保持法律确定性被视为必要，投资迁徙计划为实现更高安全性和全球通达提供了结构化途径。”

