加密市场下跌2% 比特币大幅回落 清算金额高达17亿美元

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 九月 23, 2025

加密市场周二大幅下滑，整体跌幅达2%，总市值降至约3.9万亿美元。比特币跌向112,000美元，抹去本周涨幅，而约170亿美元的清算潮加速了抛售，杠杆头寸遭到集中解除。

比特币最新报约112,561美元，跌幅约1.8%；以太坊下跌3.3%，至41,197美元；BNB下跌4%，至991.3美元；Solana则重挫6.2%，至219.03美元。

据Coinglass表示，过去24小时内约有17亿美元的头寸被清算，大部分为多头仓位，为今年以来最大规模的多头清算事件。

宏观利好遇上微观阻力 FTX退款引發市場情緒轉淡

上週，加密資金流入仍是市場的一大亮點。根據SoSoValue數據，現貨以太坊ETF錄得5.56億美元的淨流入，使總資產淨值提升至296億美元。同一時期，現貨比特幣ETF吸引了8.866億美元資金，總資產淨值達到1,523.1億美元。

GM!🌞



The biggest long liquidation so far this year.



24h long liquidation:$1.62B



Total liquidation in the past 24 hours: $1.70B.https://t.co/C47AgBCcTk pic.twitter.com/IeIiCgz0zL — CoinGlass (@coinglass_com) September 22, 2025

宏观信号奠定基调。美联储上周将利率下调25个基点，目标区间降至4.00%至4.25%，并暗示今年可能还有两次降息。这一初步动作曾短暂提振山寨币，带动其在周末前走高。

但周一动能迅速消退。加密交易所FTX宣布将于9月30日展开第三轮清算分配，根据其第11章破产程序，将向合格债权人返还约16亿美元资金，消息一出即使市场情绪转冷。

社交情绪指标亦转趋谨慎。区块链数据分析机构Santiment于周日指出，越来越多交易者现在「押注比特币价格将下跌，而非上涨」，并表示他们观察到「社交媒体上正形成更为负面的叙事氛围」。

清算激增或暗示局部低点 资金费率转负显示反弹契机

市场仓位也出现变化。10X Research表示，剧烈的清算通常标志着局部低点，并可能提高反弹的概率。这一观点得到了负资金费率的支持，显示快节奏交易者整体偏空。该报告建议投资者在逢低买入之前，应综合考量仓位结构、技术信号以及市场对10月的预期定价。

行业高管普遍认为此次下跌是杠杆清洗，而非基本面崩溃。

FG Nexus数字资产业务的首席执行官兼联合创始人Maja Vujinovic表示：“约17亿美元的清算反映的是过度杠杆，而非基本面出现问题。美联储决策后资金费率过热，使交易者暴露于风险之中；一旦比特币转跌，强平机制随即触发，严重冲击以太坊和山寨币头寸。

她补充说：“历史表明，这类‘杠杆清洗’往往为市场打下更健康的基础。在现货需求、ETF资金流和稳定币支付通道仍保持稳定的情况下，我们更有可能进入盘整期而非全面崩盘，而这类盘整往往是下一轮持续上涨行情的前奏。

清算引发“保证金追缴雪崩”，交易者视为健康重置

交易者普遍认同市场结构正在经历一次调整。Fogo的初始贡献者Doug Colkitt表示：“这是加密货币版本的保证金追缴雪崩。当比特币打个喷嚏，整个市场就会感染杠杆感冒。17亿美元的清算并不是基本面崩溃，而是过度杠杆的交易者被洗出场。杠杆总是在高点最猖獗，一旦价格翻转，连环清算就会自我放大。”

他指出：“这种洗盘虽然残酷，但其实是健康的。它重置了杠杆，清除了意志不坚定的投机者，为下一轮行情清理了跑道。如果你在加密市场待得够久，你应该早已明白一个冷酷的现实：清算是这个系统的设计特性，而不是漏洞。”

也有业内人士指出比特币展现出相对韧性。Incyt首席执行官Mike Maloney表示：“这场超过10亿美元的清算浪潮主要由多头头寸引发。创下历史新高后的市场亢奋、美联储温和的降息举措，以及信息披露与风险定价之间的不匹配，共同造成了这次下跌。但真正值得关注的是，比特币依然是加密市场的王者：即便遭遇最猛烈的清算，其跌幅与波动性仍远低于其他资产。这让我相信，市场很可能会在比特币强劲的流动性带动下迎来反弹。”

随着九月即将结束，交易者的关注点转向资金费率、ETF流入情况，以及破产清算资产的赎回进度。目前市场已完成杠杆重置，接下来的关键在于，是否有抄底资金在十月到来前开始进场。