Cryptonews 区块链新闻

加密市场预测：特朗普缓和美中贸易紧张　加密市场止跌回稳

加密市场 加密货币 比特币 特朗普 美中贸易
作者
Ada Chui
作者
Ada Chui
关于作者

专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。

作者简介
最后更新: 
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

主要加密货币在周一反弹，此前周末的暴跌抹去了数十亿美元的杠杆头寸。美国总统唐纳德·特朗普试图平息因与中国贸易紧张局势升级而引发的市场恐慌情绪。

比特币上涨4.5%，至115,459美元；以太坊上涨11.3%，至4,161美元。BNB上涨近1%，至1,304美元，XRP上涨10%，至2.56美元。

此次反弹源于特朗普及副总统JD·万斯周日发表的和解言论，显示出与北京达成贸易妥协的开放态度。

特朗普语气更为温和，称中国国家主席习近平“备受尊重”，并表示美国希望“帮助”而非“伤害”中国，尽管双方在稀土出口和即将到来的关税上仍存在摩擦。

杠杆平仓抹去了近200亿美元的加密货币押注

自周五以来，市场一直在动荡不安，起因是特朗普宣布对中国进口商品加征额外100%的关税，引发全球抛售潮。

周六晚间市场出现剧烈下跌，比特币跌破110,000美元，以太坊数小时内暴跌逾20%。随着风险资产下滑，加密交易员在流动性不足与自动化卖单的共同作用下，面临来自Binance、OKX与Bybit等平台的大规模强制平仓。

此外，加密恐惧与贪婪指数在不到一天内从64（“贪婪”）暴跌至27（“恐惧”），显示市场情绪急转直下。超过160万名交易者被强平，总损失超过193亿美元。有分析指出，实际数字可能更接近300亿美元，因为部分交易所每秒仅记录一次平仓订单。

贸易战升级担忧笼罩全球增长前景，加密货币等风险资产承压

此次损失规模可与2021年5月的暴跌相提并论，当时过度杠杆同样引发了一连串的强制平仓连锁反应。分析师指出，这次事件再次暴露出加密市场的结构性脆弱：高杠杆、非活跃时段流动性不足，以及算法交易导致的反射性抛售。

Amberdata衍生品主管Greg Magadini表示，目前真正的风险在于中国是否会采取报复措施。“问题不在于关税本身，而在于中国是否会以更强硬的反制回应，”他说，“全球两大经济体之间的全面贸易战将对全球经济增长构成重大阻力。”

他补充说，交易模式已显示投资者正转向更安全的资产，多类资产类别中已出现压力迹象。“加密货币正面临抛售压力，而资金流向美国国债反映出市场对经济动能的真实担忧，”Magadini表示。

目前，特朗普的最新表态似乎暂时稳定了市场情绪。尽管波动性依然高企，加密交易者仍对外交缓和的迹象表示欢迎。

Ada Chui
专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。
阅读更多
