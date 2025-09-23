BTC $112,992.25 -0.03%
加密货币市场大规模杠杆清算 最严重灾区竟是Worldcoin

Allen Li
Allen Li
昨日，加密货币市场经历了一轮突发性杠杆清算，彭博报导指出市场合约强制平仓金额超过 15 亿美元。比特币（BTC）一度下跌约 3%，以太坊（ETH）跌幅更达到 9%，整体市场总值迅速跌破 4 万亿美元，约 40 万个交易仓位被迫平掉。这波冲击不仅是今年迄今最猛烈的回调，也突显了高杠杆操作对市场流动性的高度敏感。

关键价位：比特币11万美元、以太坊4,000美元

9 月下旬，比特币最低触及 114,000 美元，以太坊跌至 4,300 美元。Orbit Markets 联合创始人 Caroline Mauron 表示，市场情绪仍然紧张，“若比特币跌破 110,000 美元或以太坊跌破 4,000 美元，可能引发新一轮抛售”。尽管短线买盘帮助价格回升，但整体开仓意愿明显下降，显示投资者对未来波动保持谨慎。

本周到期期权规模创纪录

9 月 26 日将有约 230 亿美元的比特币与以太坊期权到期，押注主要集中在 95,000 美元以下和 140,000 美元以上。根据“最大痛苦点”理论，比特币与以太坊可能分别在 114,000 美元和 4,500 美元附近结算，短期价格易被拉向这些区间，加剧多空博弈。

目前清算情况

根据Coinglass数据，过去 24 小时内，共有 163,677 名交易者被强制平仓，总平仓金额达到 3.6728 亿美元。


其中，最大的一笔单独平仓发生在币安（Binance），而币种方面竟是非主流的WLD/USDT，价值 349 万美元。 Worldcoin 是由OpenAI 前CEO Sam Altman 联合创立的项目，以扫描用户的虹膜来验证其独特性而备受争议。

Worldcoin最近一周下跌逾11％，年初至今跌逾36%

流动性收紧加剧价格波动

加密货币市场周内普遍下跌，市场人士指出，这次下跌并非单一因素造成。彭博报道，今年初推动价格上涨的“加密金库公司”因股价疲软而募资受限，导致代币买盘大幅萎缩。同时，币安以太坊永续期货未平仓量仍高达 84 亿美元，最高 125 倍杠杆使流动性不足时的价格防线更脆弱。

  • FalconX 全球衍生品主管 Griffin Sears 表示：“这是典型的去杠杆化事件。”
  • Ergonia 研究总监 Chris Newhouse 补充：“以太坊的急跌反映了‘杠杆过度叠加流动性不足’，并非基本面出现恶化。”
