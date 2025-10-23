A16z最新报告：ChatGPT掀AI浪潮 加密行业失守千职后迎来复苏拐点

根据 Andreessen Horowitz（A16z）最新发布的《State of Crypto 2025》报告显示，虽然人工智能（AI）浪潮初期对加密行业造成了冲击，但该领域的人才市场已实现回暖与复苏。

报告指出，自 2022 年底 ChatGPT 上线以来，约有 1,000 名从业者从加密行业流向 AI 初创公司，这波转移反映出技术人才对生成式 AI 的强烈兴趣与市场吸引力。

然而，A16z 的数据也显示，几乎同等数量的专业人才从 科技、金融、咨询与教育 等传统行业流入加密领域，使整体人力规模保持稳定。

本次报告追踪了 2022 年 11 月至 2025 年 9 月 之间的人才流动情况。数据显示，加密行业确实出现部分技术岗位向 AI 创业公司迁移的现象，但与此同时，行业招聘活跃度回升，新血不断注入。

总体而言，约有 12,000 名专业人士在此期间进出加密行业，显示出该领域依然充满活力、流动性强，且正在与 AI 一起重新定义下一阶段的科技就业格局。

AI 曾吸走一批开发者，但加密行业从其他产业成功恢复招聘动能

根据 Andreessen Horowitz（A16z） 的《State of Crypto 2025》报告，即使 AI 吸引了约 1,000 名从业者离开加密领域，加密产业仍净增约 1,000 个职位，主要来自其他行业的人才流入。

其中，科技公司 贡献了最大的人才流入，超过 12,000 名专业人士 转向加密领域，其次是 金融与咨询行业，约有 6,000 人 流入。教育及其他领域则贡献较小规模的人才转移。

这一变化显示出 加密与 AI 的联系日益紧密。自 ChatGPT 于 2022 年底推出以来，AI 吸引了整个科技生态的大量资本与技术人才。许多开发者转向 AI 项目与模型开发，而另一部分人则在 加密市场回暖后重返区块链领域，寻找新的机会与增长空间。

ChatGPT 的登场时间（2022 年 11 月），正逢加密产业的低谷期——FTX 崩盘、风投资金急剧收缩，整体市场陷入信心危机。

当时，大量裁员、代币价格暴跌与监管不确定性，使整个加密行业处于寒冬。然而，A16z 的最新数据显示，行业已走出低谷，重新进入结构性复苏阶段。

A16z 报告：AI 权力集中，而加密行业持续捍卫去中心化

如今的市场格局已截然不同。全球加密货币总市值已突破 4 万亿美元，比特币今年创下新的历史高点。

这波反弹出现在 特朗普政府 对加密监管态度更加友好的背景下，政府已支持有关 稳定币 和 数字资产监管的立法。

与此同时，机构采用也在持续深化，摩根大通（JPMorgan）、贝莱德（BlackRock） 和 富达（Fidelity） 等大型金融机构正在扩大其加密业务布局。

A16z 的分析显示，目前加密行业的新招聘主要来自 金融与金融科技（Fintech）背景 的专业人士，这反映出该行业正逐步与传统金融体系融合。

该公司指出，加密领域的人才结构正从单一的开发者导向走向多元化，对合规、基础设施和产品专家的需求正在不断增长。

与此同时，AI 的快速发展引发了关于中心化与市场垄断的担忧。报告指出，OpenAI 和 Anthropic 控制了 AI 原生公司总收入的 88%；而 亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft） 和 谷歌（Google） 占据了 云端基础设施市场的 63%。英伟达（NVIDIA） 则继续主导硬件领域，在数据中心 GPU 市场占有 94% 的份额。

A16z 指出，这种市场的高度集中化 与加密行业所秉持的去中心化精神形成了鲜明对比。

加密标准正在演进，以允许 AI 代理在无中介的情况下进行交易与访问数据

A16z 表示，区块链有望成为抵消 AI 中心化趋势的关键力量，通过提供开放网络、可验证计算与透明数据系统来实现去中心化的计算与交互。

新兴的加密标准如 x402，旨在支持 自主 AI 代理，使其能够在无需中介的情况下执行 微交易 并访问 API 接口。根据 Gartner 的预测，这一市场规模到 2030 年 可能达到 30 万亿美元。

与此同时，A16z 将 稳定币视为加密行业成熟度最强的信号之一。报告指出，在过去的 12 个月里，稳定币的交易量约为 9 万亿美元，较上一年增长 87%。这一数据已超过 Visa 年支付总额的一半，并且是 PayPal 年交易量的五倍以上。

报告还提到，尽管 AI 曾吸走加密行业部分早期技术人才，但随着行业复苏与机构参与度不断提升，市场信心正在显著回归。