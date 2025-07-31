加密货币交易平台财报表现不一 第二季业绩Robinhood优于Kraken

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 31, 2025

美国加密货币交易平台 Kraken 以及线上券商 Robinhood 公布 2025 年第二季度财务表现，数据显示，Kraken整体表现逊色于Robinhood，后者同比营收翻倍，股价年内升近185％，更推出具话题的OpenAI 与 SpaceX 等“股票代币”。

Kraken营收下降 归究川普关税政策

Kraken 在市场波动及交易淡季双重影响下，经调整 EBITDA 降至 7,970 万美元，较去年同期的 8,550 万美元减少 6.8%，也较第一季的 1.87 亿美元大幅回落 57%。营收方面，Kraken 第二季总收入为 4.116 亿美元，季减 13%（第一季为 4.717 亿美元），但仍较去年同期增长 18%。

Kraken 解释指，第二季通常为加密市场交投低迷期，加上美国总统川普推行新一轮对外加征关税政策，投资者避险情绪升温，比特币价格在 4 月初一度跌至年内低点 76,000 美元附近，市场信心受到冲击。

Robinhood 同比交易量暴增

Robinhood 周三发布 2025 年第二季度财报，显示公司加密货币交易量同比增长 32% 至 280 亿美元，相关交易收入大增 98%，达到 1.6 亿美元。第二季度每股摊薄收益为 0.42 美元，同比增长逾一倍；季度营收增长 45% 至 9.89 亿美元，双双超出市场预期。

尽管交易量较第一季度的 460 亿美元有所回落，但与去年同期相比仍保持强劲成长。第一季度加密交易收入为 2.52 亿美元，第二季度虽略低，但总体增速依旧显著。

值得一提的是，Kraken 总交易量为 1,866 亿美元，显示高净值投资者更偏好 Kraken 作为加密投资平台。

Token6900（T6900）让投资者想起那段更美好的时光 并带来新的信念

2000年代被视为“黄金时代”，当时我们最大的烦恼可能只是谁登上了MTV最受关注音乐录影带前20名的榜单。

然后，美联储出场，用其宽松的货币政策彻底搞砸了一切。如今，大多数邮区的租金价格都多了三个零，而比特币（BTC）的价值甚至超过了大多数标普500公司的市值。

Token6900（T6900）承载了一整个世代的呐喊。它是最纯粹的迷因币形式——没有路线图、不做任何承诺，也没有任何激励。它只靠纯粹的“情绪流动性”驱动。

T6900是华尔街的彻底对立面。它之所以毫无逻辑，是因为它本就不该有逻辑。别再整天盯着图表，设置提醒去看Naval的最新推文——你该相信点什么。

想要购买T6900？只需前往Token6900官方网站，连接你的加密钱包（例如Best Wallet），然后用ETH、USDT或银行卡进行兑换即可。

我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。