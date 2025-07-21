交易所 Tokenize 因牌照受阻 正式撤出新加坡市场

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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加密交易所 Tokenize Xchange 将在今年 9月30日前正式退出新加坡市场，原因是遭到新加坡金融管理局（MAS）拒发数码支付代币（DPT）牌照，意味着其无法继续在当地合规运营。

这一消息在 7月20日官方发布，据《海峡时报》报道，该交易所距离宣布完成1150万美元融资、并扩建本地团队，仅过去一年多时间，如今遭遇合规滑铁卢。

Tokenize 过去一直是以 临时豁免身份运营，等待最终监管批复。此次遭拒，象征着 新加坡对交易平台合规门槛的进一步抬高，对区域性平台构成不小压力。

Tokenize 转战马来西亚，布局拉布安合规牌照，同时瞄准阿布扎比

在新加坡数码支付牌照遭拒后，加密交易所 Tokenize Xchange 宣布将整体营运重心迁往马来西亚联邦属地——拉布安，并通过并购当地一家持牌实体的方式取得合规资质。该交易预计将在 9月底前完成交割。

此外，Tokenize 也计划向阿布扎比全球市场（ADGM）申请新牌照，进一步拓展其国际合规布局，显现出平台寻求多地合规备案的战略方向。

根据内部消息，Tokenize 已向其新加坡全体15名员工发出离职通知，所有人员将在 9月底前正式离职，完成本地业务清算。

至于新加坡金融管理局（MAS）拒绝发放牌照的具体原因，Tokenize 并未对外公开说明。业内人士猜测，此举或与监管趋严、审查标准提升有关。

Crypto exchange Tokenize Xchange to shut down Singapore operations https://t.co/VLDt5ggrK1 — The Straits Times (@straits_times) July 20, 2025

新加坡用户将无法继续在平台交易加密货币。根据7月18日凌晨的资产快照，用户可以提取他们的新币（SGD）现金余额，或将其加密资产转移至其他交易所。

Tokenize 在清退过程中启动分级提款流程

此外，Tokenize 进一步说明了分级标准。用户钱包中显示的资产组合价值将决定其提款等级。

资产组合低于S$10,000的用户，自7月17日起已可提取现金并转移加密资产。

资产组合介于S$10,000至S$99,999的用户，将自8月1日开放操作权限。

资产组合超过S$100,000的用户，则需等到9月1日才能开始提款。

错过初始提款窗口的用户仍可进行操作，他们可在最终截止日期9月30日前完成资产转移。

此次平台退出，是回应新加坡金融管理局（MAS）6月6日发布的指令，要求所有面向海外客户提供数字代币服务的业者，必须在6月30日前获得牌照，否则需停止营运。

这一轮监管收紧已引发加密企业大规模撤离。目前已有众多未持牌交易所正陆续退出新加坡市场。据报导，已有超过500名金融科技从业者计划迁往更具加密友好度的司法辖区，例如阿联酋或香港。

Tokenize 表示将协助员工寻找新的就业机会，并仍专注于取得阿布扎比全球市场（ADGM）的合规许可，以推动其全球扩张战略。与此同时，也建议新加坡用户尽快完成资产迁移，避免服务中断。