Cryptonews 区块链新闻

加密货币交易所Gemini在超额认购的IPO中筹集4.25亿美元

Gemini ipo 加密货币交易所
广告披露

作者
Ada Chui
作者
Ada Chui
关于作者

专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。

作者简介
广告披露

最后更新: 
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

Gemini Space Station的首次公开募股于周四晚间筹集了4.25亿美元，成为近年来数字资产平台最强劲的上市表现之一。

据彭博社报道，这家总部位于纽约、由Cameron和Tyler Winklevoss创办的公司，以每股28美元的价格发行了1520万股，高于此前24至26美元的指导区间。

即使在上周将原本17至19美元的定价区间上调后，最终定价仍反映出投资者的强劲需求。

尽管需求强劲，Gemini IPO仍以4.25亿美元封顶

在订单簿迅速被填满后，承销商在定价前就停止了新的认购订单。据路透社报道，此次认购需求超过供给的二十倍以上。

Gemini 及其承销商罕见地将募资金额上限定为4.25亿美元，尽管若不设限，此次发行最高可筹资4.33亿美元。

纳斯达克承诺以IPO价格认购价值5,000万美元的股票。此外，此次发行还预留最多10%的股份给长期用户、员工及密切关联人士，以及最多30%的股份分配给Robinhood、SoFi 和 Webull 等平台上的散户投资者。

此次发行按定价区间上限计算，使Gemini市值刚好超过30亿美元。为此次上市而设立的公司名称为Gemini Space Station Inc.，预计将于周五以代码GEMI开始在纳斯达克交易。
高盛与花旗担任此次发行的联合账簿管理人。

温克莱沃斯兄弟保留94.5%投票权

将募资额设限的决定意味着，若价格进一步上涨，将减少发行股份数量，而非扩大整体IPO规模。这种结构安排虽然罕见，但体现了在最大化定价的同时，维持公司股权控制的双重目标。

温克莱沃斯兄弟于2014年创办Gemini，作为一家受监管的美国加密货币交易所，在此次出售前几乎拥有整家公司。文件显示，IPO后他们仍将保留约94.5%的投票权，确保公司即便成为上市公司仍仍维持高度控制。

此次上市正值加密资产公司处于微妙时刻，随着比特币本周突破11.5万美元，整体估值同步回升。投资者似乎愿意为已建立的交易所支付溢价，押注现货交易、托管服务与数字资产挂钩的交易产品将持续成长。

Gemini 资金用途保持宽泛且未具体披露

此次 IPO 的成功也显示出市场对加密基础设施股权的需求正在上升，即使美国监管机构对交易平台的审查日益加强。通过公开募资，Gemini 与 Coinbase 和 Robinhood 一道，为投资者提供了无需直接持有加密货币即可参与市场的方式。

尽管公司尚未披露详细的资金使用明细，募集资金预计将用于技术扩展与加强合规职能。

目前，这对双胞胎创始人可谓迎来了一个成功的上市首秀。经过多年在 Coinbase、Binance.US 与 Kraken 等竞争对手中持续耕耘，Gemini 如今成为 2025 年美国超额认购最严重的 IPO 之一。

Ada Chui
专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。
阅读更多
