替代币新闻

CRO低位反弹230% "鲸鱼"大幅增持企稳0.27美元

CRO
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则,注重事实准确性和公正报道,涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在,体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

自年初以来的最低点0.08美元算起，累计涨幅高达230%，CRO被认为已进入强劲的反弹阶段。

CRO近期大幅上涨，主要得益于美国前总统川普的媒体公司 Trump Media 与CRO发行方 Crypto.com 达成战略合作。

“鲸鱼”大幅增持CRO

双方宣布成立一个规模达 64亿美元 的CRO储备基金，并计划将CRO纳入即将推出的蓝筹加密货币ETF中。消息公布后，市场买盘大幅涌入，CRO价格一度飙升40%。

链上数据显示，过去30天内，鲸鱼持有的CRO数量增加约 45,000%，而“聪明钱”持有量也增长约 370%，市场情绪愈发看涨。

USDC流入生态

另一项利好则来自于 Cronos生态系统的快速增长。链上分析机构 DeFi Llama 的数据表明，该网络上的稳定币余额创下新高，达到 1.92亿美元，其中大部分增长来自 USDC。

此外，美国于7月通过的 GENIUS法案 明确了稳定币的监管框架，并强化了美元的信任度，这也为整体市场带来了信心。多重因素叠加之下，CRO作为山寨币的价值被重新评估，进一步助推了强势上涨。

Cronos（CRO）走势分析

长期视角：稳定区间与突破迹象

  • 在2024年初至2025年8月，CRO基本在 0.07–0.23美元 区间横盘震荡。
  • 近期，20周均线突破100周均线，形成“黄金交叉”，被视为进入上升趋势的重要信号。
  • CRO已突破2024年的高点0.23美元，若延续涨势，有望冲击2022年的水平 0.50美元。
  • 急涨也可能伴随过热，技术性回调风险不容忽视。

短期视角：趋势反转与回调风险

  • 从日线来看，2025年2月至7月，CRO持续低于0.12美元，表现疲弱。
  • 7月下旬，20日均线突破100日均线，形成短期黄金交叉，带动上行动能增强，价格一度冲至 0.38美元。
  • 目前，RSI接近70，已处于超买区，短期内需警惕回落。
  • 若调整出现，关键支撑位在 0.21美元（20日均线附近），其反弹表现将决定后续趋势。

交易策略

  • 入场点位：关注 0.21美元支撑带。若出现下影线或成交量放大，可考虑分批建仓。若跌破0.21美元，则下一支撑在 0.18–0.16美元 区间。
  • 止盈目标：若突破 0.28美元，上看 0.34–0.38美元，适合作为分批止盈区间。若强势延续，周线级别或有机会冲击 0.50美元。
  • 风险控制：若跌破 0.21美元，可能进入短期调整，应考虑减仓或暂时离场，避免盲目加仓，等待明确反弹信号再进场。

