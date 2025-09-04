CRO低位反弹230% “鲸鱼”大幅增持企稳0.27美元

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 九月 4, 2025

自年初以来的最低点0.08美元算起，累计涨幅高达230%，CRO被认为已进入强劲的反弹阶段。

CRO近期大幅上涨，主要得益于美国前总统川普的媒体公司 Trump Media 与CRO发行方 Crypto.com 达成战略合作。

“鲸鱼”大幅增持CRO

双方宣布成立一个规模达 64亿美元 的CRO储备基金，并计划将CRO纳入即将推出的蓝筹加密货币ETF中。消息公布后，市场买盘大幅涌入，CRO价格一度飙升40%。

链上数据显示，过去30天内，鲸鱼持有的CRO数量增加约 45,000%，而“聪明钱”持有量也增长约 370%，市场情绪愈发看涨。

USDC流入生态

另一项利好则来自于 Cronos生态系统的快速增长。链上分析机构 DeFi Llama 的数据表明，该网络上的稳定币余额创下新高，达到 1.92亿美元，其中大部分增长来自 USDC。

此外，美国于7月通过的 GENIUS法案 明确了稳定币的监管框架，并强化了美元的信任度，这也为整体市场带来了信心。多重因素叠加之下，CRO作为山寨币的价值被重新评估，进一步助推了强势上涨。

Cronos（CRO）走势分析

长期视角：稳定区间与突破迹象

在2024年初至2025年8月，CRO基本在 0.07–0.23美元 区间横盘震荡。

近期，20周均线突破100周均线，形成“黄金交叉”，被视为进入上升趋势的重要信号。

CRO已突破2024年的高点0.23美元，若延续涨势，有望冲击2022年的水平 0.50美元。

急涨也可能伴随过热，技术性回调风险不容忽视。

短期视角：趋势反转与回调风险

从日线来看，2025年2月至7月，CRO持续低于0.12美元，表现疲弱。

7月下旬，20日均线突破100日均线，形成短期黄金交叉，带动上行动能增强，价格一度冲至 0.38美元。

目前，RSI接近70，已处于超买区，短期内需警惕回落。

若调整出现，关键支撑位在 0.21美元（20日均线附近），其反弹表现将决定后续趋势。

交易策略

入场点位：关注 0.21美元支撑带。若出现下影线或成交量放大，可考虑分批建仓。若跌破0.21美元，则下一支撑在 0.18–0.16美元 区间。

止盈目标：若突破 0.28美元，上看 0.34–0.38美元，适合作为分批止盈区间。若强势延续，周线级别或有机会冲击 0.50美元。

风险控制：若跌破 0.21美元，可能进入短期调整，应考虑减仓或暂时离场，避免盲目加仓，等待明确反弹信号再进场。

比CRO更大的牛市机会 如何找到它们？

山寨币市场目前正在上涨，选择错误项目的投资者正错过新进零售流动性带来的巨大收益。虽然XRP价格有望实现3.5倍增长，但低市值迷因币正呈现10至1000倍的机会。

这就是Snorter（$SNORT）登场的时刻。

其专为交易打造的机器人旨在捕捉早期动量，帮助投资者在人群涌入前入场，实现真正的高收益。Snorter Bot专为精准设计，具备限价单狙击以确保最佳入场价格、抗MEV交易防止其他交易者插队、跟单交易複製顶尖交易者的操作，以及防rug-pull保护，在购买前标记可疑代币。

抢先入场只是成功的一半。精准把握获利时机是小胜与改变人生的交易之间的区别，而Snorter为你提供这一优势。

Snorter Bot 与其他热门交易机器人的比较

该项目起步强劲；$SNORT在其正在进行的预售中已筹集近350万美元，可能是由于其高达129%的质押年化收益率（APY）吸引了早期投资者。

想抢先入场？

立即通过Snorter官方网站参与预售——你可以使用加密货币或银行卡在几秒内完成交易。

欲获取更新和社群新闻，请在X（原Twitter）和Instagram上关注Snorter。