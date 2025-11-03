Coinbase 第三季营收超预期 Base代币暂无时间表
受惠于交易活动增长及资产价格上升，加密货币交易平台Coinbase第三季收入按年增长58%至19亿美元，高于市场预期的18亿美元。公司预期本月交易收入约3.85亿美元，第四季订阅收入介乎7.1至7.9亿美元。
CEO：现不公布Base代币时间表
Coinbase 执行长Brain Armstrong于财务报告电话会议中透露，公司Base Network代币仍处于早期探索阶段，因此，现不会公布有关公司治理或分配模式的具体细节，也不会提供具体的时间表。
Base是Coinbase基于以太坊区块链打造的第二层网络，目标提供较以太坊主网更快、更便宜、以及更具扩展性的交易体验。Armstrong称，Base将持开放态度推进建设，并持续与客户、投资者及监管机构保持沟通，发展开发者生态系统，目标协助10亿人上链。Base于以太币价格上升与交易量增长下，于第三季也实现盈利。
Coinbase跻身前十大持币上市公司
与此同时，Armstong也确认在第三季度增加2772枚比特币于Coinbase将资产负债表内，让 Coinbase 的比特币持仓增至 14,548 枚，按持有量计，该公司现已跻身前十大持币上市公司之列。
在季度内，Coinbase收入占比仍然增来自交易的收入按年上升74.5%至10亿美元，交易成交量达到2950亿美元。经调整后EBITDA按年升78%至8.01亿美元，但按季则下跌9%。盈利为10.5亿美元， 净收入则为4.36亿美元。
