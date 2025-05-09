Coinbase回吐收购期权交易平台Deribit升幅 第一季度表现逊于市场预期

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 五月 9, 2025

美国最大加密货币交易所 Coinbase 宣布，将以约 29 亿美元的现金加股票收购全球最大的数字资产期货与期权交易平台 Deribit。此利好消息带来的升幅，目前已被第一季度业绩逊于市场预期而抵销了一部分，Coinbase发布第一季度财报盘后跌2.67%。

收购消息宣布后Coinbase股价当日升逾5％

Deribit 目前拥有约 300 亿美元的未平仓合约，是加密衍生品市场的领军企业。

这项收购反映出，在监管逐步明朗的背景下，Coinbase 正加速布局衍生品市场。业内分析认为，此举将显著增强 Coinbase 的衍生品业务，有望打造全球领先的加密衍生品平台。Coinbase 表示，将借助 Deribit 的基础设施进一步拓展机构客户，巩固其全球市场领导地位。

根据交易安排，其中 7 亿美元将以现金支付，剩余部分为 1100 万股 Coinbase A 类普通股。尽管交易仍需获得美国监管机构批准，但消息公布后，Coinbase 股价在昨交易中上涨逾 5%，收盘报206.5 美元。

第一季度表现逊于市场预期

而今天（9日） Coinbase 公布了 2025 年第一季度财报，整体表现逊于市场预期。该季度营收为 20.3 亿美元，不仅低于分析师预测的 22 亿美元，也较上一季度减少约 10%。虽然每股调整后盈利为 1.94 美元，略高于预估的 1.85 美元，但盈利下滑幅度达 40%，反映出公司在营运层面面临不小压力。财报公布后，公司股价在盘后交易中下跌近 3%。

本季度收入走软，主要受到整体市场低迷的影响，其中交易营收环比下滑 19%，降至 12.6 亿美元。相较之下，订阅和服务收入实现逆势增长，达到 6.98 亿美元，环比提升 9%。

稳定币业务值得注意

尽管整体业绩承压，Coinbase 在稳定币业务方面却交出亮眼成绩单。 USDC 的平均余额增长 49%，达到 120 亿美元，相应收入也增长了 32%。这一增长趋势很可能受到美国政策推动的正面影响。3 月，美国参议院银行委员会通过了名为 GENIUS 的新法案，释放出对稳定币更加明确与积极的监管信号，提升了市场对 Coinbase 稳定币产品的信心。

除了财务表现，Coinbase 还公布了一系列战略进展，包括在阿根廷成功注册成为虚拟资产服务商（VASP），以及在印度获得金融情报单位的认证。这些举措显示出其持续拓展全球市场的决心。同时，Coinbase 在与美国证券交易委员会（SEC）的法律纠纷中取得胜利，SEC 已撤销相关诉讼，为公司消除了潜在的监管风险。