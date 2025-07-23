Coinbase推出受CFTC监管的永续合约 正式开放美国散户交易

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 23, 2025

Coinbase正式上线CFTC合规永续合约，向美区散户开放高杠杆交易信道。

重点摘要：

Coinbase 推出受 CFTC 监管的「纳米比特币」（BTC-PERP）与「纳米以太坊」（ETH-PERP）永续合约

美区散户用户现可使用高达 10倍杠杆 进行交易

首发合约由 Coinbase Financial Markets 推出，挂钩比特币与以太坊

吃单（Taker）手续费低至 0.02% 起

官方宣布未来将扩展更多加密资产的衍生品交易对

Coinbase 此次上线的「纳米合约」代表的是小面额永续合约产品，适合中小资金用户参与高杠杆策略交易，且完全由美国商品期货交易委员会（CFTC）监管，成为美区首批合规在岸衍生品选项，对标目前主流的离岸平台如 Binance Futures、Bybit 等。

永续合约作为无到期日的加密衍生品类型，长期占据全球加密衍生品交易量的主导地位。Coinbase 此举被视为抢占合规散户杠杆市场的关键布局之一。

美国散户告别“地下合约”，合规永续交易时代启动

长期以来，美国散户碍于监管限制，被迫转向离岸平台开杠杆，不仅交易透明度低，还面临合规风险与潜在法律问题。

Coinbase 此次正式开放由 美国商品期货交易委员会（CFTC） 监管的永续合约，象征美国交易者正式从灰色地带走向合规市场，为本土衍生品交易奠定合法基础，也打破过去「只有离岸才能开永续」的既有叙事。

Coinbase 推出的这批永续合约产品在设计上模拟传统的加密永续机制，但为满足监管要求，合约设有5年到期限制，同时采用每小时资金费率机制，以维持多空仓位的市场平衡。

该产品以 美元（USD）结算，支持 7×24 小时不间断交易，充分对齐全球加密市场运作节奏，符合市场对于全天候流动性的基本预期。

这次上线，标志着 Coinbase 正式加码合规衍生品赛道，与其他美系平台共同发起对 离岸交易所市占率 的反击。

近期，Coinbase 更以 29亿美元收购 Deribit，此举被视为其全面进军加密衍生品市场的重要布局，释放出向全球头部合约平台迈进的强烈信号。

与此同时，Kraken 也低调通过 Kraken Pro 推出 CFTC 合规永续产品，显示美国本土交易所正集体回归合规杠杆市场，市场竞争格局正在重塑。

除了 BTC 与 ETH 合约，Coinbase 亦预告未来将上线更多热门加密资产的合规永续合约，Solana、XRP 等潜力币种已在规划之列，朝着打造全方位衍生品生态系统迈进。

The wait is over – Perpetual futures have arrived in the U.S.



→ No monthly expirations

→ Trade with up to 10x leverage

→ Fees as low as 0.02%



Now you can trade perpetual-style futures on Coinbase Financial Markets, a secure and CFTC-regulated platform. pic.twitter.com/627ZOPTTzG — Coinbase Futures (@cbFutures) July 21, 2025

该公司还为黄金和白银等贵金属提供高达20倍杠杆的交易服务，吸引寻求跨资产类别敞口的交易者。

“美国交易者现在可以在一个安全、合规的框架内提升资金使用效率，扩大其市场头寸。”Coinbase 在公告中表示。

Coinbase 被《TIME》评为“颠覆者”

据报道，《TIME》已将 Coinbase 评选为 2025 年“全球百大最具影响力企业”之一，称其为“颠覆者”，原因是该加密交易所在塑造美国数字资产政策与市场格局中的关键角色。

这一荣誉突显了 Coinbase 在华盛顿的积极政策倡导，以及其在加密领域不断扩大的行业影响力。

Coinbase 的股价今年迄今为止上涨了 42%，从约 $303 上涨至接近 $382 的高位。

本轮涨势正值 《GENIUS 稳定币法案》通过、以及 Coinbase 于 5 月历史性地被纳入 标普 500 指数（S&P 500） 之际。

《TIME》指出，Coinbase 是推动该行业政策变革的关键推手，并预测该交易所可能成为 美国加密交易的核心枢纽。

在美国本土之外，Coinbase 也在积极扩展其欧洲版图，目前已通过 卢森堡金融监管局 的审查，取得欧盟 MiCA 监管框架下的交易牌照。

该公司计划将其 欧洲总部设于卢森堡。

此外，Coinbase 也正寻求 美国证券交易委员会（SEC）批准，以推出 证券通证化产品，若成功，将直接与 Robinhood 和 WeBull 等零售交易平台形成竞争。

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