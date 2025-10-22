Coinbase宣布以2,500万美元购买播客节目 该节目于FTX崩溃后停播

美国大型加密资产交易所 Coinbase 于 10 月 20 日宣布，以 2,500 万美元购买了热门播客节目 “UpOnlyTV” 的 NFT，同时宣布该节目将重新启动。

“UpOnlyTV” 是由 Cobie 和 LedgerStatus 联合主持的播客，在 2021 年的牛市期间迅速走红。节目以邀请以太坊（ETH）联合创始人 Vitalik Buterin、FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 等业内知名人物进行坦率对话而闻名。

然而，在 FTX 崩溃及市场低迷后，节目于 2022 年 12 月停播。

NFT 开启全新内容模式

The rumors are true, we bought the NFT. @UpOnlyTV is coming back. pic.twitter.com/kbGNzjLoJQ — Brian Armstrong (@brian_armstrong) October 20, 2025

Coinbase CEO Brian Armstrong 在 X上发文称：“传闻是真的，我们确实买下了那个 NFT。‘UpOnlyTV’ 要回来了。”从而确认了这笔交易。

根据 Arkham Intelligence 的链上数据，Coinbase 已向知名交易员 Cobie 的钱包转入 2,500 万 USDC。这被认为是 NFT 史上最大规模的交易之一。此次交易不仅仅是一笔高价 NFT 购买。

早在 2024 年 5 月，Cobie 曾暗示，通过“销毁”他创作的 NFT，可以作为节目重启的触发条件。此前，这个 NFT 在 OpenSea 上的最高出价仅为 4.7 ETH（约 281 万日元），而 Coinbase 此次出价 2,500 万美元，远远高于市场估值。

这笔交易背后，是 Coinbase 正在探索 利用 NFT 构建新型内容变现模式 的战略，NFT 智能合约中包含了独特条款，例如创作者有权完全无视购买者的干预，这表明 NFT 不再只是“所有权凭证”，而是可承担“契约性角色”的工具。

Coinbase 并未获得节目的赞助权或创意控制权，而是保证主持人的编辑独立性，借助区块链技术推动节目复活，展示了一种全新的内容制作与所有权模式。

市场反应与未来展望

消息发布后，市场迅速作出反应。

Coinbase 的 Layer2 网络 Base 上发行的模因币 UPONLY 一度暴涨 7,900% 后回调；同样基于 Base 的 COBIE 币上涨 5,800%，而 Solana 上的 UPONLY 代币也上涨超过 250%。

It has been 3 years since up only ended. I was in my 20s when it started, now I have grey hair. We will rename it Unc Only and I will spend $25m on cosmetic surgery. See ya soon — Cobie (@cobie) October 20, 2025

Cobie 在 X 上打趣道：“‘UpOnly’ 停播已经三年。节目刚开始时我还二十多岁，现在已经白头了。打算把节目改名叫‘Unc Only’，那 2,500 万美元就用来整形吧。”Coinbase 官方也幽默回应：“上场时间到了，Unc。”

市场分析师指出，这笔交易可能会带动更多创作者，借助区块链在保持 编辑自主权 的前提下实现 收入多元化，从而催生一种新的内容创作与所有权分配模式。

不过，也有观点认为，要重现 2021 年牛市时期的狂热并不容易。Cobie 自己也承认，如今想邀请当年的顶级嘉宾并非易事。未来节目能否再次掀起热潮，值得关注。