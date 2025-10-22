BTC $107,987.75 -0.46%
ETH $3,839.12 -1.22%
USDT $1.00 0.02%
XRP $2.39 -1.59%
SOL $184.02 -0.96%
TRX $0.32 0.59%
SHIB $0.0000098 -1.05%
Cryptonews 新闻

Coinbase宣布以2,500万美元购买播客节目　该节目于FTX崩溃后停播

coinbase
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

美国大型加密资产交易所 Coinbase 于 10 月 20 日宣布，以 2,500 万美元购买了热门播客节目 “UpOnlyTV” 的 NFT，同时宣布该节目将重新启动。

“UpOnlyTV” 是由 Cobie 和 LedgerStatus 联合主持的播客，在 2021 年的牛市期间迅速走红。节目以邀请以太坊（ETH）联合创始人 Vitalik Buterin、FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 等业内知名人物进行坦率对话而闻名。

然而，在 FTX 崩溃及市场低迷后，节目于 2022 年 12 月停播。

NFT 开启全新内容模式

Coinbase CEO Brian Armstrong 在 X上发文称：“传闻是真的，我们确实买下了那个 NFT。‘UpOnlyTV’ 要回来了。”从而确认了这笔交易。

根据 Arkham Intelligence 的链上数据，Coinbase 已向知名交易员 Cobie 的钱包转入 2,500 万 USDC。这被认为是 NFT 史上最大规模的交易之一。此次交易不仅仅是一笔高价 NFT 购买。

早在 2024 年 5 月，Cobie 曾暗示，通过“销毁”他创作的 NFT，可以作为节目重启的触发条件。此前，这个 NFT 在 OpenSea 上的最高出价仅为 4.7 ETH（约 281 万日元），而 Coinbase 此次出价 2,500 万美元，远远高于市场估值。

这笔交易背后，是 Coinbase 正在探索 利用 NFT 构建新型内容变现模式 的战略，NFT 智能合约中包含了独特条款，例如创作者有权完全无视购买者的干预，这表明 NFT 不再只是“所有权凭证”，而是可承担“契约性角色”的工具。

Coinbase 并未获得节目的赞助权或创意控制权，而是保证主持人的编辑独立性，借助区块链技术推动节目复活，展示了一种全新的内容制作与所有权模式。

市场反应与未来展望

消息发布后，市场迅速作出反应。

Coinbase 的 Layer2 网络 Base 上发行的模因币 UPONLY 一度暴涨 7,900% 后回调；同样基于 Base 的 COBIE 币上涨 5,800%，而 Solana 上的 UPONLY 代币也上涨超过 250%。

Cobie 在 X 上打趣道：“‘UpOnly’ 停播已经三年。节目刚开始时我还二十多岁，现在已经白头了。打算把节目改名叫‘Unc Only’，那 2,500 万美元就用来整形吧。”Coinbase 官方也幽默回应：“上场时间到了，Unc。”

市场分析师指出，这笔交易可能会带动更多创作者，借助区块链在保持 编辑自主权 的前提下实现 收入多元化，从而催生一种新的内容创作与所有权分配模式。

不过，也有观点认为，要重现 2021 年牛市时期的狂热并不容易。Cobie 自己也承认，如今想邀请当年的顶级嘉宾并非易事。未来节目能否再次掀起热潮，值得关注。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$3,842,626,081,164
-2.87
最热门币种

更多文章

新闻
香港加密业发展不断被中央干预 亚洲地区开始限制企业转型储备公司
Allen Li
Allen Li
2025-10-22 09:10:47
新闻
中国DeepSeek AI预测2025年底以太坊、Cardano、Ripple的价格走势
Sze Lam
Sze Lam
2025-10-22 05:00:00
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者