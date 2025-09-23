Coinbase比特币及以太坊储备创四年新高 显示机构和散户对市场信心提升

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 九月 23, 2025

美国加密资产交易所 Coinbase Global 19日表示，其持有的比特币（BTC）和以太坊（ETH）储备金已达到1,120亿美元，创下过去四年的新高。

区块链分析平台 CryptoQuant 指出，这是自 2021 年 11 月以来 Coinbase 首次达到该水平。

市场流动性提升与价格上涨吻合

Coinbase Reserves Hit $112B in BTC, ETH & Stablecoins — Highest in 4 Years



“In past cycles, rising reserves on major exchanges like Coinbase have often coincided with higher market liquidity and bullish price momentum.” – By @CryptoOnchain pic.twitter.com/64VDXP51i5 — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) September 19, 2025

分析师认为，这一增长是新资本流入的明确迹象，显示机构投资者和散户投资者对市场的信心正在提升。CryptoQuant 分析师 CryptoOnChain 表示，过去周期中，主要交易所的储备增加往往与市场流动性提升及价格上涨动力相吻合。

他指出，本次储备高企可能预示市场进入新阶段，体现出对比特币、以太坊和 Solana 等主流加密货币的强劲需求与积累。事实上，以太坊“巨鲸”自 4 月以来持续增持数百万枚 ETH，推动了显著的价格上涨。

Bitcoin Hyper：比特币首个原生SVM Layer-2

Bitcoin Hyper价格预测 比特幣Layer 2產品$HYPER评测Bitcoin Hyper是全球首个在比特币Layer-2上整合Solana虚拟机（SVM）的项目。其核心机制是透过跨链桥锁定BTC，并在Hyper网路上发行对应的包装BTC（wrapped BTC）。这些代币能解锁DeFi、NFT、游戏等应用场景，为比特币带来前所未有的扩展性。

整个系统以比特币主网安全性为基础，所有包装BTC均需有真实BTC作抵押，并能随时销毁兑回，确保一比一的比例与无需信任的环境。

同时，HYPER代币是这个生态的燃料，负责支付交易费、智能合约执行与应用互动。随着生态发展，治理功能与高级应用场景也将逐步开放，让代币需求持续增长。这意味着Bitcoin Hyper不仅让比特币可编程化，也建立起一个以HYPER驱动的双重增长模式。

预售进入最后倒数 投资人争相卡位

想要提前布局这场「Uptober」与「Moonvember」的行情，投资人现可透过Bitcoin Hyper官网参与预售。购买方式支援SOL、ETH、USDT、USDC、BNB，甚至信用卡。

若想要简化流程，投资人可使用行业领先的数位钱包—Best Wallet。目前HYPER已列入「即将上线代币」追踪清单，方便用户在上线后快速管理与领取代币。

同时，官方社群已在Telegram与X平台持续更新，帮助投资人随时掌握最新进度。