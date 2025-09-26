Cloudflare计划发行稳定币 NET Dollar 把互联网商业模式转向创造性的价值分配机制

作者 Allen Li 最后更新: 九月 26, 2025

全球网络服务商 Cloudflare（NYSE: NET）公布计划发行一款美元挂钩的稳定币 NET Dollar，希望借此为 AI 驱动的自主互联网提供高速且安全的支付支持。公司认为，这一举措将推动互联网商业模式从依赖广告和银行转账，转向更具灵活性和创造性的价值分配机制。

Cloudflare 料人类日常将交给AI代理

随着人工智能的普及，人类正在逐渐把预订旅行、在线购物乃至日程安排等日常事务交给 AI 代理执行。Cloudflare 指出，要让这一生态真正运作，金融体系也必须同步升级，需要一种可全球流通、透明可信且能实时结算的数字货币。

随著消息的提振，Cloudflare股价昨日逆市微涨0.29％。

开发者和创作者能从中享有收益

Cloudflare 首席执行官 Matthew Prince 表示，下一代互联网经济将由微支付、分润机制和使用量付费驱动，这些机制能确保原创和创意获得公平激励。他强调，借助公司全球分布的网络基础设施，NET Dollar 能让资金流动速度与数据传输相匹配，重塑网络经济基础。

NET Dollar 的推出不仅为 AI 代理之间的自动化交易提供可能，也为开发者和创作者创造新的收益模式。例如，智能体可以自动执行程序化操作，如即时完成交易或支付；创作者则能通过微支付获得收入。

同时，Cloudflare 也在推动包括 Agent Payments Protocol 和 x402 在内的开放标准，致力于降低互联网支付的复杂度。

公司表示，NET Dollar 是其延伸至金融领域的重要一步，目标是在 AI 驱动的未来网络中建立一个 原生、开放、可持续的支付生态。