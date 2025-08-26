Citi高管警告：稳定币支付利息可能像80年代危机般抽干银行存款

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 八月 26, 2025

Citigroup的Ronit Ghose警告称，稳定币支付利息可能引发类似1980年代的银行存款外流。

根据《金融时报》报导，Ghose将其与1970年代末至1980年代初进行了比较，当时货币市场基金从40亿美元激增至2350亿美元，仅用了七年时间，这导致银行存款大量流失，因为当时银行的存款利率受到严格管制。

此警告正值美国主要银行集团游说国会，试图堵住他们所称的《GENIUS法案》中的“漏洞”。该漏洞允许加密交易所及相关企业为第三方发行的稳定币（如Circle和Tether）提供收益。

银行业担心大规模存款外流

包括美国银行家协会和银行政策研究所在内的银行贸易团体认为，虽然《GENIUS法案》禁止稳定币发行方直接支付利息，但交易所仍可通过附属计划和市场推广安排向持有者提供奖励。

⚠️ US banks have warned that a gap in the GENIUS Act could allow stablecoin issuers to skirt restrictions on paying yield to holders.#Stablecoin #Cryptohttps://t.co/N7lSngpPof — Cryptonews.com (@cryptonews) August 13, 2025

这种监管漏洞可能导致不公平竞争格局，稳定币平台通过提供竞争力收益吸引存款者，而传统银行则因存款利率限制和监管负担而难以竞争。

PwC银行与资本市场咨询负责人Sean Viergutz在报导中表达了类似观点，他指出：“银行可能需要更多依赖批发市场或提高存款利率，这将增加资金成本，可能导致家庭和企业的信贷成本上升。”

银行集团引用了财政部估计，称能支付收益的稳定币可能导致高达6.6万亿美元的存款外流，这可能改变银行为贷款融资和管理流动性的方式。

在Ghose提及的1980年代危机期间，1981年至1982年间，消费者追逐货币市场基金的高回报导致银行账户提款额超过新存款额达320亿美元。

银行存款是向企业和消费者提供贷款的主要资金来源，这意味着大规模外流可能收紧信贷供应，并推高整个经济的借贷成本。

Citi对稳定币的矛盾立场

讽刺的是，虽然Ghose警告稳定币收益可能带来系统性风险，但Citigroup正积极探索稳定币托管服务，并考虑发行自己的数字美元代币。

首席执行官Jane Fraser在7月份的财报电话会议中确认，Citi正在“研究发行Citi稳定币”的可能性，同时为寻求24/7结算能力的企业客户开发代币化存款服务。

该银行已在纽约、伦敦和香港办事处之间提供基于区块链的美元转账，并定位自己以抢占稳定币获得主流采用时的基础设施层。

然而，加密行业团体反对银行的担忧，创新加密理事会认为限制稳定币收益将“偏袒传统机构”，并抑制消费者选择。

Coinbase首席法律官Paul Grewal驳回了银行游说的努力，他在X上写道，立法者在《GENIUS法案》通过期间已“拒绝你们无节制的避免竞争努力”。

This was no loophole and you know it. 376 Democrats and Republicans in the House and Senate rejected your unrestrained effort to avoid competition. So did one President. It's time to move on. https://t.co/CGCGxDqKNa — paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) August 13, 2025

稳定币重塑全球支付基础设施之路

利益冲突正在展开，预计到2028年稳定币将捕捉1万亿美元的年支付额，并可能占据美国货币供应的10%，从根本上改变货币政策动态。

Keyrock和Bitso的最新研究也表明，稳定币的支付成本比传统银行低13倍，且结算仅需几秒。

财政部长Scott Bessent最近在推特上表达对稳定币采用的支持，认为“稳定币将为全球数十亿人扩展美元接入，并推动对美国国债作为支撑资产的需求激增”。

《GENIUS法案》包含一项“Libra条款”，旨在防止大科技和华尔街主导稳定币市场，通过要求发行和支付收益分离实体来实现。

然而，Coinbase和PayPal等平台继续提供稳定币奖励，主张该禁令仅适用于发行方，而非中介或交易所。

展望未来，传统银行与数字资产的冲突正在加剧，程序化货币正在颠覆旧支付系统，而稳定币的无国界速度和效率使其有望成为全球结算的多万亿美元标准。