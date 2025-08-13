BTC $119,017.66 0.04%
ETH $4,638.41 7.82%
USDT $0.99 -0.06%
XRP $3.21 1.93%
SOL $196.07 12.02%
TRX $0.35 1.80%
SHIB $0.000013 4.05%
Cryptonews 新闻

Circle开发L1区块链Arc 针对150万亿美元的全球支付市场而设

USDC
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

Circle 开发自主 Layer 1 区块链 －Arc 是一条开放、面向企业的区块链，专为利用稳定币的金融基础设施设计，重点优化稳定币支付、外汇交易以及资本市场应用，该网络将与以太坊虚拟机（EVM）完全兼容，使现有的以太坊开发者能够顺利集成。

USDC 用作 Gas 费

Arc 的一大亮点是采用 USDC 作为原生代币来支付 Gas 费。这样，用户无需持有其他网络代币，就能直接用 USDC 支付交易手续费。

Arc 的开发目标是解决现有区块链中的低效问题，例如 Gas 费价格波动、交易延迟以及复杂的货币兑换流程。

它还将配备集成的稳定币外汇引擎、亚秒级的交易终局性（settlement finality）、以及可选的隐私管理功能。

Circle 在公告中表示，Arc 是其构建“互联网金融体系”的战略举措之一，未来，该公司还计划保持与目前 USDC 已运行的 24 条以上其他区块链网络的互操作性。

这一动向显示，Circle 试图在去中心化金融（DeFi）领域发挥主导作用，以推动传统金融体系的创新。

计划时间表与业务背景

公开测试网预计将于 2025 年秋季上线，在主网部署之前，开发者和企业就能开始构建应用程序。

决定开发自主 Layer 1 区块链的背景，是公司业务的强劲表现，在 2025 年第二季度财报中，Circle 总营收同比增长 53%，准备金收益达到 6.58 亿美元。

2025 年 6 月，公司成功完成首次公开募股（IPO），融资 12 亿美元，此外，通过与 Binance、OKX 等主要金融机构的战略合作，Circle 持续扩大生态系统。

跨境交易对稳定币基础设施的关注度不断上升，也带来了对专业化区块链的需求。Circle 将 Arc 定位为全球数字商务的基础设施，目标直指规模高达 150 万亿美元的全球支付市场。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,251,537,288,627
7.79
最热门币种

更多文章

新闻
稳定币脱钩崩盘案将落幕 Do Kwon刑期上限为25年
Allen Li
Allen Li
2025-08-13 05:52:45
以太坊新闻
以太坊飙升8%突破4,600美元，距离历史高点更近一步
Ada Chui
Ada Chui
2025-08-13 05:18:27
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者