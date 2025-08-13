Circle开发L1区块链Arc 针对150万亿美元的全球支付市场而设

Circle 开发自主 Layer 1 区块链 －Arc 是一条开放、面向企业的区块链，专为利用稳定币的金融基础设施设计，重点优化稳定币支付、外汇交易以及资本市场应用，该网络将与以太坊虚拟机（EVM）完全兼容，使现有的以太坊开发者能够顺利集成。

USDC 用作 Gas 费

Arc 的一大亮点是采用 USDC 作为原生代币来支付 Gas 费。这样，用户无需持有其他网络代币，就能直接用 USDC 支付交易手续费。

Arc 的开发目标是解决现有区块链中的低效问题，例如 Gas 费价格波动、交易延迟以及复杂的货币兑换流程。

它还将配备集成的稳定币外汇引擎、亚秒级的交易终局性（settlement finality）、以及可选的隐私管理功能。

Circle 在公告中表示，Arc 是其构建“互联网金融体系”的战略举措之一，未来，该公司还计划保持与目前 USDC 已运行的 24 条以上其他区块链网络的互操作性。

这一动向显示，Circle 试图在去中心化金融（DeFi）领域发挥主导作用，以推动传统金融体系的创新。

计划时间表与业务背景

公开测试网预计将于 2025 年秋季上线，在主网部署之前，开发者和企业就能开始构建应用程序。

决定开发自主 Layer 1 区块链的背景，是公司业务的强劲表现，在 2025 年第二季度财报中，Circle 总营收同比增长 53%，准备金收益达到 6.58 亿美元。

2025 年 6 月，公司成功完成首次公开募股（IPO），融资 12 亿美元，此外，通过与 Binance、OKX 等主要金融机构的战略合作，Circle 持续扩大生态系统。

跨境交易对稳定币基础设施的关注度不断上升，也带来了对专业化区块链的需求。Circle 将 Arc 定位为全球数字商务的基础设施，目标直指规模高达 150 万亿美元的全球支付市场。