替代币新闻

中国公民认罪：涉史上最大67亿美元加密资产查扣案

bitcoin china 加密货币 区块链 迷因币
作者
Esther Hui
作者
Esther Hui
最后更新: 
一名中国公民已就其在史上最大规模的加密资产查扣案中的角色认罪，涉案金额超50亿英镑（约67亿美元）。

关键要点：

  • 钱志敏在伦敦认罪，承认主导了一起价值数十亿美元的加密骗局，导致 61,000 枚比特币 被查扣。
  • 该骗局波及中国超 12.8 万名受害者，资金通过购置房产进行洗钱，并由同伙温健协助操作。
  • 英国当局称这项长达 7 年的调查 是打击加密金融犯罪的重要里程碑。

钱志敏（又名张雅迪）周一出现在伦敦南华克皇家法院，承认非法获取并持有与中国一起庞大诈骗案相关的数万枚比特币。

根据伦敦警察厅消息，钱志敏在 2014 至 2017 年间 主导了一场大规模投资骗局，波及中国 超过 12.8 万名受害者。

英国当局查扣 61,000 枚比特币，涉庞大诈骗案

被盗资金最终流入比特币，累计 61,000 BTC 被英国当局查获。

伦敦警察厅于 2018 年在接获数字资产可疑转账的线索后展开调查。钱志敏在多年逃避追捕后最终在英国落网，当时她以虚假身份居住。

警方表示，她曾试图通过购置高价值房产来洗白非法所得。

“这是一场历时七年的跨司法辖区调查，过程极其艰难。” 负责此案的侦探中士 Isabella Grotto 表示。
“钱志敏的逮捕与定罪，标志着打击加密资产非法使用的一大突破。”

钱志敏并非单独作案，她的同伙温健也参与了资金洗白。44 岁的温健原本是一名中餐外卖店工人，帮助转移赃款后生活水平骤升，从餐馆楼上的简陋住所搬进伦敦北部的豪宅。她已于去年被判处 6 年 8 个月监禁。

当局表示，钱志敏还在杜拜购置了两处总价超过 50 万英镑 的房产。伦敦警察厅同时从其同伙温健手中查扣了价值超过 3 亿英镑的比特币

法庭文件显示，钱志敏的诈骗手法是以「日息分红、高额回报」为诱饵，利用当时中国对加密资产的狂热，吸引了大批投资者入局。

受害者涵盖专业人士与退休人员，其中许多人是被朋友或家人劝说参与。

钱志敏所操控的公司曾对外包装成一家「科技驱动的金融企业」，并声称支持中国成为全球金融科技中心的愿景。但检方指出，这实际上是一个庞大的加密诈骗骗局。

目前，钱志敏仍被羁押，等待宣判。

加密相关的实体袭击事件 6 个月暴增 169%

据报导，针对比特币与加密货币持有者的实体袭击事件正在以惊人速度上升，该数据由 CASA 联合创始人 Jameson Lopp 追踪整理。

自 2 月下旬以来，全球已新增 35 起暴力事件，仅仅六个半月内就激增了 169%

这波上升趋势，迭加在加密市场持续走牛的背景下，更加引人担忧。

截至目前，2025 年已发生 48 起袭击事件，比 2024 全年的数量增加了 33%。其中，法国就占了 14 起。

最令人震惊的一起案件发生在 9 月 6 日加拿大剑桥，一名年轻男子被持枪绑架，并被迫将资金转入一个加密钱包。

Esther Hui
Cryptonews China团队由Esther领导，她是加密货币和经济领域的公认专家，拥有超过10年的新闻报道经验。Esther持有国际新闻学学士学位，毕业后便投身新闻行业，涉猎广泛，涵盖财经、时事新闻、体育等多个领域。
阅读更多
