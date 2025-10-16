中文迷因币再次群魔乱舞 币安疑似正在内测中文代币

据加密社区 KOL”机灵的杰尼龟“发文，币安疑似正在内测“中文代币”的永续合约交易。市场解读为币安正瞄准数亿华语交易者，试水“中文概念”标的的风险与需求的关键信号。

中文迷因币成风口

10 月初，BNB Chain 上的中文迷因币热潮以近乎“社群造神”的姿态蔓延。“币安人生”在短短 96 小时内市值冲至约 5 亿美元，价格一度从几美分拉升至约 0.5 美元；活跃地址与社区讨论量同步飙升，成为本轮华语圈加密文化的代表性符号之一。

同时，围绕币安语境衍生的“客服小何”等代币接力走红，24 小时内吸引大量资金与用户涌入，形成链上高频交易与话题扩散的闭环。资金面看，BNB 创高带动生态内投机情绪，资金向 BNB 链集中，推动迷因板块轮动；叙事层面，中文语境的梗与社群共识放大了短线市值与流动性效果。

中文迷因币即时“群魔乱舞”

社区预期，若币安推出中文代币合约市场，当下因降温而分散的持币结构与回落的情绪或将被重新点燃。鉴于链上增量资金并未大规模退场，中文迷因币仍有望迎来“第二波”行情，而关键变量在于交易所层面的推动力度。

巧合的是，CZ在建议 Coinbase 应上架更多BNBChain项目时，其中一位KOL语带讽刺地说“想像一堆中文代号在Coinbase上。” 而CZ则回应，在同一星球下，为其么不支持所有语言，令“中文代币”再次走上风口。

值得一提的是，目前已有大量新建的中文迷因币呼应CZ的一言一行，企图复制“币安人生”的成功。包括今日建立的“你好中文啊“、“币安麒麟“等等，甚至阿拉伯语也出现如“ تشاو تشانغ “ 意思是英文的Zhao Chang，明显对照的是CZ中文名赵长鹏。

