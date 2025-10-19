中国企业抢先北京指示行动？ 蚂蚁、京东稳定币计划搁置

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 19, 2025

香港再近年一直积极推动Web3发展，与内地的加密禁令迎成对比，因此不少人也解读为香港是政策的试行点。为了抢先市场，不少中国科技巨头也加入军备竞赛当中，而北京叫停已不是第一次发生的事，原因也未有公开。

9月叫停香港RWA业务

今年9月《路透社》引述多名知情人士透露，中国监管部门近日向部分中资券商发出“非正式通知”，要求其暂停在香港展开实物资产（RWA）代币化相关业务。此举被认为是北京方面对离岸数字资产热潮升温的风险敲响警钟。

据悉，至少两家头部券商近期已接到中证监的口头劝导，不得继续在境外推行 RWA 项目。另一位熟悉情况的人士表示，监管层关注的重点是防范潜在风险，确保企业背后的商业逻辑有足够的合规性与可持续性。

10月再叫停发行稳定币企业

在内地监管部门对稳定币表达担忧后，多家中国科企已按下在香港发行稳定币的暂停键。

此前，阿里巴巴-W（09988.HK）旗下蚂蚁集团、京东集团-SW（09618.HK）等曾表示将参与香港的稳定币试点，据传两家企业均正游说人行，争取在港发行锚定离岸人民币（CNH）的稳定币。据《金融时报》援引知情人士称，在收到中国人民银行与国家网信办等机构“暂勿推进”的指示后，上述公司已暂停相关计划，显示监管方对私营机构推进稳定币持审慎态度。

报道并引述人行官员警示，科技公司或券商发行任何形式的“货币”，都可能削弱货币主权；私人稳定币亦被视为对人行主导的数字人民币（e-CNY）的潜在挑战。

香港《稳定币条例》已于 8 月 1 日生效。欲成为首批持牌发行人的机构需在 9 月底前递交申请；截至 9 月 30 日，当局称共收到 36 家机构提交牌照申请，目标在明年一季度公布首批获牌名单。

