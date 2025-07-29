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中国比特币矿业公司比特大陆考虑建设首座美国设施

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中国比特币矿机制造商比特大陆正考虑采取分阶段策略，计划不久在美国建立首座工厂。据彭博社报道，该公司还将正式在德克萨斯州或佛罗里达州设立新总部。

在第一阶段，比特大陆计划招聘约250名当地员工，负责制造和现场维护工作。

据比特大陆全球业务负责人Irene Gao表示，公司将于2026年初开始初步生产，并在当年晚些时候启动全面生产。

Gao称，在特朗普政府推动亲加密政策和“美国制造”战略的背景下，美国是一个“独特的机会”。这一转变进一步受到美国产业政策、关税以及中国2021年矿业禁令的推动。

上个月，特朗普家族相关的加密企业筹集了2.2亿美元，用于购买比特币和数字资产挖掘设备。

美国劳动力成本更高：比特大陆

比特大陆全球业务负责人Irene Gao指出，本地生产将加速美国客户的交付和维修服务，尽管劳动力成本仍然较高。她补充说，“这一举措在商业上仍然合理”，特别是在关税不确定性的情况下。

另一方面，中国的供应链受到冲击，特朗普的贸易战扰乱了多家企业，包括比特大陆的美国扩张目标。这家北京公司的货运在多个港口受到海关部门的严格审查而被 задерж。

如果成功建立工厂，比特大陆将加入美国顶级上市矿企行列，包括Mara Holdings、Riot Platforms和CleanSpark。

此外，另一家北美比特币矿业巨头Hut8已计划与Gryphon Digital Mining进行全面股票合并，打造American Bitcoin品牌。Hut8在2024年11月购买了31,145台比特大陆矿机，以升级其挖矿设备。

中国比特币矿企转战美国

在乔·拜登总统执政期间，在美国运营的中国比特币矿企引发了安全担忧。去年，拜登以国家安全为由，命令一家中国背景的加密货币矿企出售位于怀俄明州核导弹基地附近的土地。

根据剑桥大学报告，全球三大比特币（BTC）矿机制造商——比特大陆、嘉楠耘智和微比特，生产了全球99%的BTC挖矿硬件

此外，据Cryptonews报道，全球65%的比特币挖矿业务仍可追溯到中国起源。

加密矿机供应商Uminers的首席执行官Batyr Hydyrov表示，中国的比特币算力已转移到俄罗斯和美国等国家。随着中国比特币矿工向其他国家，尤其是美国的“人才流失”，美国在全球比特币挖矿总算力（即计算能力）中的占比从2019年的4%激增至目前的38%

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