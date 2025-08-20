中国AI DeepSeek 八月价格预测：XRP、XLM和DOGE

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 20, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

中国先进的大语言模型DeepSeek AI指出，XRP、门罗币以及狗狗币有望在本月结束前实现大幅上涨，为投资者在秋季来临前带来潜在回报。

不过，目前向上的道路依旧崎岖。上周四，比特币一度飙升至124,128美元的历史新高，略高于几周前创下的122,838美元纪录。

但随着美国劳工统计局公布七月通胀数据高于预期，市场迅速出现抛售，比特币在接下来的周一短暂跌破115,000美元，涨势骤然熄火。

尽管如此，美国监管层的新动作依旧带来希望。特朗普总统签署了《GENIUS法案》，这是美国首部全面稳定币法律，要求所有稳定币必须有足额储备支持。与此同时，美国证监会（SEC）也推出了“加密计划”（Project Crypto），这是一次旨在现代化证券规则如何适用于数字资产的全面改革。

在这一监管框架逐渐成形的背景下，许多分析师认为新一轮突破性行情已近在眼前，甚至可能媲美或超越2021年的狂潮。如果DeepSeek的预测成真，XRP、门罗币和狗狗币有望成为最大赢家之一。

XRP（瑞波）：DeepSeek AI预测这一最大山寨币将冲击10美元 Altcoin

DeepSeek AI预测，XRP（$XRP）有望在本月底升至10美元水平，这意味着其价格将较当前2.94美元上涨超过三倍。

今年XRP的涨势令人瞩目。7月18日，XRP触及3.65美元，突破其2018年创下的3.40美元纪录，随后回调约19%，回落至当前的交易区间。虽然眼下加密市场略显偏空，但科技股同样处于观望状态，等待更有利的政治与宏观经济环境出现。

采用度方面也在不断扩大。2024年，联合国资本开发基金将XRP视为发展中地区跨境转账的实用解决方案。

此外，Ripple今年早些时候也结束了与美国证监会（SEC）的长期法律纠纷，因监管机构正式撤销诉讼。这一举动确认了2023年的法院裁决，即XRP的零售销售不属于证券，从而为大多数合法的山寨币树立了监管上的保护性先例。

如果XRP能够重新站上近期高点，DeepSeek认为在8月底前冲击10美元并非不切实际。过去一年内，其价格走势图上出现了三次看涨旗形形态，这被视为秋季临近时快速上行突破的强烈信号。

从技术角度来看，相对强弱指数（RSI）目前处于43，显示卖压依然在累积。但许多投资者会把这些红色蜡烛视为坚实的买入信号，原因在于XRP愈发稳固的基本面、机构采用的加速，以及Ripple在合规方面的积极姿态。

在过去一年里，XRP累计上涨了407%，远远超越比特币同期的94%以及以太坊的62%。

恒星币（XLM）：DeepSeek AI称这一XRP竞争对手或将在月底实现7.5倍涨幅

恒星币（$XLM）于2014年推出，是数字资产领域历史最悠久、最成熟的区块链项目之一。它的设计初衷是促进快速且低成本的跨境支付，人们常常将其与XRP和比特币现金进行比较，不过其独特的共识机制使其在同类项目中脱颖而出。

与依赖高能耗挖矿的比特币不同，恒星币采用恒星共识协议（SCP）运行。该系统通过一组可信验证者来确认交易，在避免工作量证明模式带来环境成本的同时，实现了高效运作。

根据DeepSeek AI的最新预测，恒星币有望从当前0.3995美元升至3美元，这意味着现有投资者可能获得约7.5倍的回报。

XLM的走势依然受到比特币整体市场方向以及不断演变的监管框架影响。凭借超过125亿美元的市值，恒星币始终稳居加密货币前二十名。许多人认为，一旦美国监管环境出现更清晰的指引，该资产将迎来突破性行情。

短期来看，动能似乎正在积聚。在更广泛的市场抛售中，相对强弱指数（RSI）已下滑至44，表明该代币可能会继续以低于其真实价值的折价水平进行交易。

从长期预期来看，走势则更难预测。如果持续保持强势，XLM可能在0.50美元附近面临阻力，而若能延续强劲的看涨趋势，则有望在8月测试0.75美元水平。

狗狗币（$DOGE）：元祖迷因币依旧展现强大影响力

狗狗币（$DOGE）于2013年作为一个恶搞项目诞生，但如今已成长为最具价值的加密货币之一，市值超过320亿美元。这背后不仅归功于其忠实的社群力量，也得益于其不断扩展的支付应用场景。

虽然DOGE经常追随比特币的走势，但其庞大的用户基础与充足的流动性，使其能够承受多轮市场周期的考验。目前，狗狗币交易价格为0.2154美元，在过去365天内上涨了114.5%，今年甚至被视为比特币和以太坊的“杀手”。

RSI指标已从7月高达80的极热水平回落至约47，尽管如此，过去24小时内价格仍下跌了约4%，抛售压力持续存在。以太坊（$ETH）同样下跌约4%，整个加密市场则整体下滑2%，其中市值达710亿美元的迷因币板块更是蒸发了8%。

一旦市场触底，狗狗币很可能会像其他迷因币一样快速反弹。正如前文所提到的，DOGE如今不仅能与以太坊保持同步，也经常与更传统的加密货币走势一致，显示它已逐渐摆脱早期极端波动的特性。

从图表信号来看，去年11月至今年4月间形成的下降楔形形态，通常被视为潜在的看涨反转信号。

在看涨情境下，DeepSeek AI预测DOGE可能在月底触及3美元。但这一目标几乎不可能实现，毕竟狗狗币在2021年的历史最高价也仅为0.7316美元。

长期以来，自称为“Doge军队”的支持者一直将1美元视为更现实的目标，尽管这同样存在挑战。不过，若市场保持强劲的看涨势头，这枚全球最受欢迎的迷因币在下个月突破0.50美元依然有机会。

应用场景也在不断扩展。特斯拉现已接受DOGE作为部分商品的支付方式，而PayPal和Revolut等支付平台也已支持狗狗币的转账功能。

Maxi Doge预售突破50万美元：下一个值得关注的迷因币？

对于寻求高风险高回报机会、希望在更大波动中博取收益的投资者而言，迷因币预售依然是最佳选择之一。一个正在崛起的项目Maxi Doge（$MAXI），自上线仅两周便已筹集近130万美元，迅速成为市场焦点。

MAXI基于以太坊的ERC-20标准构建，强调社群参与度，规划建立Telegram与Discord社群中心，举办交易竞赛，并通过合作提升曝光度。

在1502.4亿枚代币的总供应量中，有四分之一被分配至“Maxi Fund”，专用于合作伙伴拓展与市场推广。同时，质押者还能获得232%年化收益率（APY）的被动回报，尽管随着参与人数增加，这一收益率将逐步下降。

目前Maxi Doge的预售价格为0.000253美元，并将在48小时后迎来一次小幅上调。

投资者可通过Maxi Doge官方网站参与预售，使用MetaMask或Best Wallet等钱包进行操作。

如需获取最新动态，可关注Maxi Doge的官方X账号与Telegram频道。