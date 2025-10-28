中国DeepSeek AI预测：2025年10月底SOL、XRP、BNB的价格走势

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十月 28, 2025

DeepSeek AI——这款在短短九天内将1万美元变成2.25万美元、并被誉为当前最受欢迎的加密交易聊天机器人的人工智能——如今预测Solana、XRP与BNB有望在本季度初期创下新的高点。

尽管在前美国总统唐纳德·特朗普宣布对中国进口商品征收全面100%关税后，“Uptober”涨势戛然而止，引发全球市场震荡，并导致近年来最剧烈的一日加密抛售潮之一，但市场乐观情绪仍未消退。

随着美联储下一次FOMC会议临近，投资者变得更加谨慎，正观望潜在的货币宽松信号。

尽管如此，资深加密交易者将此次回调视为一次健康的修正，认为这有助于清除过度杠杆，为下一波上涨动能奠定基础。

Solana (SOL)：DeepSeek 预测创历史新高

Solana（$SOL）持续巩固其作为顶级智能合约平台的地位，目前市值接近1100亿美元，其DeFi生态系统中的总锁仓价值（TVL）已超过117亿美元。.

来源：DeepSeek AI

市场上愈发多的猜测认为，美国的现货Solana ETF可能即将获批，这将有望吸引类似比特币与以太坊ETF推出后那样的大规模机构资金流入。

凭借卓越的交易速度、极低的手续费，以及在稳定币与现实世界资产代币化（RWA）领域的不断增长的应用，Solana依然是市场上最具实际采用潜力的区块链之一。

在1月份触及250美元高点、4月份回落至100美元后，SOL目前交易价格约为202美元，RSI为52并持续上升，显示其可能正开启新一轮强势上涨趋势，过去24小时已上涨约2%。

在突破多头旗形整理形态后，DeepSeek预测Solana可能在本月底前升至高达1,200美元，或将其此前的历史高点293.31美元提升近四倍。考虑到距离月底仅剩四天，这一目标显然颇具挑战性，但也许中国这款最聪明的加密交易AI聊天机器人掌握了我们所不知道的讯息。

XRP（$XRP）：DeepSeek预测有望冲向10美元

根据DeepSeek AI的预测模型，瑞波币XRP（$XRP）可能在年底前迎来强劲上涨，价格区间预计在5至12美元之间，潜在涨幅可超过当前2.69美元价位的四倍。

来源：DeepSeek AI

瑞波（Ripple）在今年早些时候对美国证券交易委员会（SEC）取得的标志性法律胜利，结束了长达数年的法律拉锯战，重建了投资者信心，并在7月将XRP推升至七年来的高点3.65美元。

过去一年里，XRP上涨幅度高达415%，其涨势是同期比特币和以太坊的四倍。进入2025年后，图表中出现的多个多头旗形形态，显示出上行动能正不断增强。

即将到来的利好催化因素，如ETF批准、新的企业整合或全球监管明朗化，都可能推动XRP突破5美元，而在极度乐观的牛市情景下，12美元将成为进取目标。

币安币（BNB）：DeepSeek AI预测市场主导地位将持续扩大

最初作为币安（Binance）的平台实用代币推出，币安币（$BNB）如今已演变为一个庞大生态系统的核心组成部分，涵盖NFT、去中心化应用（DApp）以及支付平台等多个领域。

来源：DeepSeek AI

BNB的通缩代币销毁机制持续强化其长期价格稳定性，通过逐步减少流通供应量来维持价值增长。

除了在币安生态系统中的核心地位外，BNB在零售、旅游及游戏等领域的广泛应用也进一步巩固了其作为全球市值前五大加密货币之一的地位。

本月早些时候，BNB突破多头旗形形态，创下1,369.99美元的历史新高，随后回调约17%，目前价格回落至1,148美元附近。

若市场看涨情绪重启，DeepSeek AI预测BNB有望上行至1,800美元，甚至可能冲高至2,500美元，而若出现突发回调，关键支撑区间预计在580至1,000美元之间。

Maxi Doge（MAXI）：新世代迷因币，狂热玩家的新宠

Maxi Doge（$MAXI）作为迷因币领域的新晋热门项目，已开启预售，并从热情的投资者中筹集超过370万美元资金，掀起了下一波潜在的病毒式狂潮。

作为Dogecoin的「狂热升级版表亲」，Maxi Doge充分展现了加密世界中“degen文化”的幽默、激情与混乱特质，通过迷因、竞赛和社群互动建立了极具活力的社区氛围。

MAXI基于以太坊（Ethereum）发行，采用ERC-20标准，相较于Dogecoin的旧版网络，提供了更快速、更简洁且更高效的交易体验。

在Maxi Doge总供应量1502.4亿枚代币中，25%被分配至“Maxi基金”，用于市场推广、战略合作以及生态系统建设。

质押功能现已上线，最高可获得80%的年化收益率（APY），随着用户数量增加，收益率将逐步递减。目前预售价格为0.000265美元，且每轮预售价格将按固定幅度逐步上升。

投资者可通过MetaMask或Best Wallet进行购买。

欲获取最新动态，可关注Maxi Doge的官方X与Telegram频道。

You can purchase it using MetaMask or Best Wallet.

Stay updated through Maxi Doge’s official X and Telegram pages.