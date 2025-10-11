BTC $112,106.09 -4.27%
中方反制惹怒川普？ 周五股市大跌币市时光倒流重回6月水平

加密货币 川普
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
昨晚原本平静的市场，因为川普的一番发言瞬间翻盘。道琼与纳指双双暴跌逾 800 点，加密货币市场也惨遭波及，BTC 一度跌破 11 万美元，ETH 则一度失守 3,500 美元。

川普取消与习近平会晤

事件起因于川普在自家社交平台上发文，指责中国并扬言将大幅提高多项中国产品的进口关税，同时取消原定在韩国与习近平的会晤。美股收盘后，他更突然宣布将于 11 月起对中国进口商品征收 100% 关税，导致币市再度崩跌，比特币一度接近跌破 10 万美元。

中方反制惹怒川普？

而在川普反表声明之前，中方表示，4月17日美国贸易代表依据“301调查”结果，对中国海事、物流及造船业采取新一轮措施。自10月14日起，美国将对由中国企业拥有或经营的船舶、中国籍船舶以及中国建造的船舶征收额外港口服务费。此举严重违反国际贸易原则及中美海运协定，给两国海运贸易往来带来重大冲击。

对此，中国交通运输部于周五发布公告表示，经国务院批准，将于2025年10月14日起采取反制措施。届时，对以下美国相关船舶征收“特别港务费”：包括由美国企业、机构及个人拥有的船舶；由其运营的船舶；由美国企业、机构及个人直接或间接持股25%以上的公司所拥有或运营的船舶；悬挂美国国旗的船舶，以及在美国建造的船舶。该费用将由船舶停靠港口所在地的海事管理机构负责征收。

市场暴跌回应

这类突如其来的利空消息往往让市场措手不及。此次暴跌几乎抹去 8、9 月间的涨幅，币价重回 6 月水平，比特币现报112,000美元，以太币报3,800美元，回调逾10％。

不过，4月的暴跌因“TACO 交易”快速回弹，这次市场会否更加敏感“捞底“支撑便不得而知。昨日美股3指暴跌，收市盘后更扩大跌幅，单以纳指期货计算，单日跌幅近1100点。

Maxi Doge（$MAXI）：高风险迷因币，在社区热潮中迅速走红

尽管 DeepSeek AI 的预测主要聚焦于主流成熟代币，但一颗新晋迷因币——Maxi Doge（$MAXI） 正在加密圈内快速崭露头角，目前已在早期预售阶段 筹集超过 280 万美元。

Maxi Doge 被称为 狗狗币更“狂野”、更具投机性的近亲，以 “Degen（无畏投机者）”文化 为核心叙事，将 健身精神与迷因传播力 相结合，试图打造出独特的品牌符号。经历多年在狗狗币光环下的积淀，MAXI 正以高能量与无所顾忌的风格打造自己的品牌标签。

基于 以太坊 ERC-20 标准构建，MAXI 鼓励用户通过 Telegram 与 Discord 社区积极参与，包括 交易竞赛与未来战略合作计划，以推动其生态与社区影响力持续扩张。

在 总量 1502.4 亿枚 MAXI 代币 中，25% 被分配至 “Maxi 基金”，该基金将用于 市场推广、项目合作以及社区扩张。

预售阶段已开放质押功能，最高可获得 年化收益率（APY）119%，但随着参与质押人数的增加，回报率将逐步下降。

当前 预售代币价格为 $0.0002615，并将在 达到既定募资里程碑后逐步上调。投资者可通过 MetaMask 或 Best Wallet 参与认购。

如需了解最新动态，可关注 Maxi Doge 官方 X（原 Twitter）账号与 Telegram 社区。

如何购买Maxi Doge（$MAXI）？

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
