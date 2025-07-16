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招商银行旗下券商成为首家在香港提供加密货币服务的大陆券商

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据《南华早报》报导，招商银行的券商部门招银国际证券（CMB International Securities，简称 CMBI）已获得香港证券及期货事务监察委员会（SFC）颁发的虚拟资产交易牌照。这张牌照于本周一核发，标志着 CMBI 成为首家在香港获准展开加密货币相关业务的大陆券商。

根据报导，CMBI 现可在港提供包括加密货币现货交易、托管服务、以及数字资产投资咨询等综合虚拟资产服务。此外，该牌照亦允许其就加密资产配置策略、风险管理、以及合规架构等方面提供专业建议。

香港 Web3 协会联席主席、律师 Joshua Chu 表示：「透过获取该牌照，CMBI 得以在监管框架下进入香港极具潜力的加密市场。」但他同时指出，CMBI 必须严格遵守相关限制，不可直接服务中国大陆境内投资者，此举反映出创新与法律边界之间的微妙平衡。

此外，报导指出越来越多拥有跨境业务的大陆券商积极寻求香港虚拟资产牌照，期望吸引全球投资者进入其平台。

根据《南华早报》，已获授权的大陆券商可在香港11家已持牌的加密货币交易平台上开设综合账户（Omnibus Account）。这种账户将多位客户的资产统一管理，便于中介机构（如券商或托管行）统一执行交易，让投资者可直接接触主流加密货币（如比特币、以太坊）与稳定币等资产类别。

「致力将香港打造为全球顶尖加密资产中心」

多项关键因素正在汇聚，推动香港在全球虚拟资产（Virtual Asset，VA）舞台上的地位日益凸显。

其中一项重要驱动力，是传统金融机构对加密资产的采用程度不断上升。随着市场成熟，加密产业正加速与金融科技及 TradFi 领域融合，虚实融合的趋势愈发明显。

此外，过去几年，香港积极推进虚拟资产发展政策与监管框架建设，试图塑造自身成为具有制度优势与国际吸引力的加密金融中心。

值得注意的是，中国大陆对香港发展加密产业的努力持支持态度。但──这是一个重要的「但」──尽管招银国际证券（CMBI）已可在港提供包括加密交易、托管与咨询在内的服务，这些服务在中国大陆境内依然属于禁止范畴。

此外，今年6月底，香港财经事务及库务局（FSTB）与证券及期货事务监察委员会（SFC）联合启动了针对数字资产交易与托管服务商发牌制度的立法建议公众咨询。该轮咨询将持续至8月29日。

财经事务及库务局局长许正宇表示，政府正全力推动将香港打造为全球领先的数字资产枢纽。

与此同时，香港针对稳定币的全新法规——《稳定币监管条例》将于8月1日正式生效。届时，香港金融管理局（HKMA）将开始接受稳定币发行与营运的正式牌照申请。根据政府说法，目前已有超过40家企业提交稳定币牌照咨询与意向，反映出市场对香港合规稳定币框架的高度关注与期待。

经济学家、莲花资产管理公司管理合伙人洪浩预测，稳定币市值在短期内有望突破1万亿美元

洪浩指出，「在香港发行的稳定币可能比美国的更具稳定性，」原因在于香港具备更明确的监管框架与坚实的金融与法律基础设施，有助于提高市场信心与资产可预测性。

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