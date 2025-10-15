BTC $112,430.46 0.54%
中国以稀土出口限制回击特朗普关税　加密市场蒸发超 5 亿美元

中国收紧稀土磁体出口管制，进一步升级与华盛顿的紧张关系，并引发全球市场动荡，其中加密货币市场抛售规模达 70 亿美元。

此举被视为对特朗普新宣布的中国商品 100% 关税的直接报复，再次引发市场对全球两大经济体爆发全面贸易战的担忧。

在消息公布后，24 小时内有超过 166 万名交易者被清算，总计平仓金额达 193.3 亿美元。其中，比特币和以太坊就占了近 100 亿美元，使其成为今年最严重的去杠杆事件之一。

此外，加密市场恐惧与贪婪指数（Crypto Fear & Greed Index）从周五的“贪婪”64骤降至周六的“恐惧”27，为六个月来的最低水平。

稀土出口下降 31%，北京收紧管控

最新措施将北京现有的限制扩展到五种额外稀土元素，包括钬（Holmium）和铒（Erbium），任何含有超过 0.1% 中国来源稀土的产品出口都需获得批准

这些材料对于从电动车、风力涡轮机到先进国防系统等多个行业至关重要。

中国掌控全球 90% 以上的稀土加工能力，新政策引发全球供应链中断和生产成本上升的担忧。

知情人士表示，自 9 月起，中国磁材厂在出口许可申请上面临更严格的审查。审批流程延长，申请越来越多地被要求补充资料。

虽然仍在商务部 45 天的审批窗口内，但当前审查流程类似于今年 4 月，当时出口延迟导致磁材短缺，并使多家汽车工厂临时停产。

周一公布的数据表明，中国 9 月稀土出口下降 31%，显示此次放缓在最新一轮限制前已开始。

北京商务部为管控措施辩护，称这是“合法行动”，旨在完善中国出口管理体系。

“中方始终坚定维护国家安全，”发言人表示，并补充称此举符合国际标准。

然而，特朗普总统在周五通过社交媒体回应，承诺对所有中国进口商品征收 100% 关税，并指责北京采取“极度激进”的出口策略。他还警告称，可能从 11 月 1 日起对关键软件实施美国出口禁令。

此举震动市场，也令特朗普与中国国家主席习近平本月晚些时候可能的会晤蒙上阴影。

周二，中国反击，誓言“如果美方升级，将战斗到底”。商务部在声明中表示：“美国不能一边寻求对话，一边威胁采取新的限制性措施。”

周日，特朗普似乎软化立场，他在社交媒体上表示“没问题，一切都会好”，称习近平“备受尊重”，并表示美国希望“帮助而非伤害”中国。

加密市场因中国收紧稀土管控暴跌 70 亿美元

北京此举的时机也引发加密矿圈担忧。稀土是 GPU 和 ASIC 芯片制造的关键材料，出口审查收紧可能推高硬件成本，并在短期内影响挖矿难度和网络算力。

美联储下一步动作可能进一步左右市场情绪。美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）将于周二在费城 NABE 年会发表讲话，投资者期待关于降息前景的明确信号。

分析师表示，任何鹰派言论都可能加深市场下跌，而政策宽松的迹象则可能稳定风险资产。

尽管短暂释放出缓和信号，市场仍然波动剧烈。华尔街遭遇抛售，美股科技股下跌超过 2%，全球大宗商品则因投资者转向避险而上涨。黄金飙升至每盎司 4,200 美元创纪录高点，白银攀升至 51.70 美元。

加密市场受冲击最为严重。在中国宣布措施后的数小时内，超过 5 亿美元的杠杆仓位被清算，交易者在不断升级的地缘政治不确定性中迅速去杠杆以降低风险。

来源: Coinglass

比特币暴跌 3.1%，一度跌至约 $113,600，随后短暂跌破 $111,700。以太坊下跌 5.1%，数周以来首次跌破 $4,000。

XRP和狗狗币单日跌幅均超过 30%，创下今年最陡峭的单日回调之一。

整个加密市场总市值下跌 3.2%，降至 3.8 万亿美元。

