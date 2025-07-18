中国瞄准人民币支持的稳定币 欲攻占250万亿美元跨境支付市场

作者 Ada Chui 作者 Ada Chui 关于作者 专注于研究加密货币市场及区块链等领域，凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向。 作者简介 分享 已复制 文章免责声明 文章免责声明



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要点总结： 前财政部副部长朱光耀提议将人民币支持的稳定币纳入中国国家金融框架。

他将美元支持的稳定币描述为美国通过数字渠道延续其货币主导地位的手段。

该提议意味着在不放松中国资本管制的前提下，推动货币国际化的渐进路径。

在新经济学人智库主办的一场闭门研讨会上，前财政部副部长朱光耀提议将人民币支持的稳定币纳入中国顶层金融战略，理由是美国政策的转变以及全球稳定币基础设施的兴起。

据新经济学人报道，朱光耀的关注点完全聚焦于由法定货币支持的稳定币，未涵盖其他数字资产，并探讨了其在国际金融中的日益重要作用。

朱光耀警告美国稳定币

他将锚定美元的稳定币描述为美国货币战略的延伸，表示它们可能代表“布雷顿森林体系的第三阶段”。

最初的布雷顿森林体系建立于1944年，将全球货币与美元挂钩，而美元则与黄金挂钩。在1971年美元与黄金脱钩后，美国通过以美元计价的石油贸易继续保持全球主导地位。

💲 Without regulatory support for yuan-backed stablecoins, China risks falling behind in digital finance infrastructure.#china #stablecoinhttps://t.co/5XxK6NlwSv — Cryptonews.com (@cryptonews) July 1, 2025

朱光耀表示，现今由美元支持的稳定币，实际上成为了美国维持其主导地位的一种新机制。

根据现场提供的数据，2024年稳定币的交易量达到了27.6万亿美元，超越了Visa和Mastercard的交易总额，而跨境支付总量则突破了250万亿美元。

美元依然是最主要的结算货币，仅在今年5月就占据了近一半的SWIFT交易份额。

朱光耀指出，美国近期的监管举措，包括6月通过的《卢米斯-吉利布兰德支付稳定币法案》，表明美国正试图将美元稳定币纳入本国监管体系。

该法案要求所有此类稳定币必须完全由高流动性美国资产支持，并且只能由持牌机构发行，这进一步巩固了美元的流动性，并扩大了其域外影响力。

他还提到，美国财政部关于黄金重新估值的讨论，以及美联储放宽对银行资本准备金的规定，都是财政政策协调调整的迹象，可能是为适应稳定币发展的需要。

中国人民币的国际化

朱光耀提出了中国可以采取的三项政策方向：将香港作为稳定币新条例下的监管试验田；同步发展离岸与在岸人民币稳定币；并密切关注美国监管机构对法定货币支持稳定币规则的执行情况，包括对外国发行方的限制。

他最后表示，“这必须成为我国国家金融战略的一部分”，强调稳定币应纳入中国货币政策框架下的发展路径。

将人民币稳定币融入全球支付体系，有望拓展SWIFT与CHIPS之外的结算通道，特别是在中国已建立贸易或基础设施联系的地区。

若能设计为可与海外平台互操作，同时符合国际审计与准备金标准，人民币稳定币将可成为推动货币渐进式国际化的工具，而无需立即开放资本账户实现完全可兑换。

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