中国指责外国实体通过虹膜扫描滥用加密技术进行监控

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。 最后更新: 八月 7, 2025

中国安全部门警告，外国代理人利用加密货币计划收集敏感生物识别数据，包括虹膜扫描，对个人隐私和国家安全构成威胁。

当地媒体《环球时报》周三报道，该部门概述了生物识别技术相关的日益增长的风险。

该部门表示，近期案例显示，外国情报机构通过非法收集目标个人的面部数据，在中国境内进行间谍活动。

该部门未指明具体公司，但对该计划的描述与OpenAI首席执行官Sam Altman联合创立的加密初创公司World使用的模式极为相似。

China's Ministry of State Security has publicly warned that a foreign company is using the issuance of cryptocurrency tokens as a gimmick to scan and collect user iris information worldwide and transfer the data source, posing a threat to personal information security and even… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 6, 2025

中国安全部门称，加密代币激励被用于收集虹膜数据

World（前身为Worldcoin）通过提供加密代币换取用户的虹膜扫描数据。该公司声称，这些扫描有助于验证用户的唯一身份，并促进数字金融服务的可及性，特别是在服务不足的市场。然而，安全部门咨询报告中并未明确提及World。

Cryptonews已就此事联系World寻求评论。

该部门描述了一个案例，称一家外国公司以发行加密货币代币为幌子，扫描并收集全球用户的虹膜数据。据声明，这些数据随后被转移到海外，引发了对国家和个人安全的警示。

官员将生物识别数据泄露与国家安全威胁联系起来

安全部门指出，生物识别技术近年来迅速普及。这些系统因其速度和准确性而被使用，收集和处理面部特征、指纹、虹膜甚至身体动作等数据。部门警告说，尽管这些工具提供了便利，但数据泄露和滥用的风险也显着增加。

官员援引了一些案例，称外国间谍伪造生物识别信息以获取机密材料或渗透敏感工作场所。在另一个例子中，一个与企业数据库关联的指纹支付系统因网络安全疏忽而多次被攻破，导致重大数据泄露。

此外，安全部门表示，虹膜模式尤为敏感。它们高度稳定且几乎无法复制，使其在高安全性环境中用于身份验证极为有价值。然而，部门指出，它们的独特性也使其成为恶意行为者的主要目标。

中国警告公民审慎对待生物识别数据实践

随着生物识别系统在金融、边境管控等多个领域的持续扩展，安全部门发布了这项警告。在此背景下，部门敦促公众在提供生物识别数据时保持谨慎，尤其是涉及面部、指纹或虹膜识别的服务。

声明指出，公民有权要求数据收集者解释个人信息将如何存储、处理和使用。部门还建议个人仔细审查隐私政策，并保持警惕，注意是否存在过度数据收集的迹象。

尽管安全部门未提出新的监管措施，但其声明反映了中国安全机构对数字身份技术与跨境数据传输融合的日益不安。