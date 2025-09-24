赵长鹏考虑引入外部资金 管理百亿美金加密投资组合

最后更新: 九月 24, 2025

赵长鹏正在考虑在未来某个阶段向外部资金开放其 100亿美元加密投资载体。这项计划由 YZi Labs 推动——该公司于今年1月自币安剥离成立，目前正评估市场时机并扩充团队。

YZi Labs 主要管理赵长鹏的个人财富，同时也为币安早期核心高管（包括联合创始人何一）的资金提供管理。

该公司以 加密初创项目 为主要投资方向，同时也布局 生物科技 和 人工智能 领域。早在2022年，YZi Labs 曾引入过约 3亿美元的外部资金，但随后退回了部分资金。

YZi Labs 首席执行官Ella张在接受《金融时报》采访时表示，外部资本对该平台始终保持高度兴趣，公司可能会在内部投研和运营能力完全成熟后，转换为 对外开放型基金。

她表示，向外部资金开放是一项 “巨大责任”，近期的核心工作重心在于 招募人才，并进一步强化在 AI 与生物科技 领域的投研深度。

Ella张补充道，目前这支 12人团队 坚持 “超长周期” 投资视角，并不会被年度回报倍数所驱动，这体现了赵长鹏资本体量与投资格局的 长期性与战略性。

CZ的币安背景挥之不去，YZi或考虑引入美国资本

如果 YZi Labs 最终向美国投资者开放，将面临更严格的 监管审查。这一考量正处在政策环境快速变化的背景下，业界人士指出，华盛顿方面对 数字资产 的态度正趋于更加宽松。

赵长鹏（业内广称 CZ）于2017年联合创立 币安，并将其打造为全球最大 加密交易所。凭借绝对控股地位，他也成为加密行业最具财富的创始人之一（公开富豪榜可查）。

然而，这一路并非一帆风顺。2023年，CZ因 反洗钱合规问题 在美国认罪。与此同时，币安也承认违反 反洗钱与制裁条例，并同意支付超过 43亿美元罚金。

美国监管机构指出，币安未能上报大量与 严重犯罪及恐怖组织 相关的可疑交易。

SEC寻求私下路演，创始人加速回归硅谷

赵长鹏已于2023年辞任币安CEO，并服完四个月刑期。出狱后，他在美国寻求总统赦免。

在此背景下，张晓云表示，美国监管机构开始对其投资组合中的项目展现出新的兴趣。她透露，由于SEC主席未能出席近期在纽约证券交易所举办的Demo Day，SEC特地要求安排一场 私下路演，以了解YZi Labs所投项目。

张晓云还指出，过去几年离开美国的部分 加密创业者 正重返硅谷，这反映出现任政府希望将美国定位为 加密中心 的战略意图。她补充道，一些SEC委员对 创新 表现出相对“开放”的态度。

赵长鹏支持以上市公司为载体的加密金库架构，用于代币收购

动用如此庞大的资金池并非易事。不过，赵长鹏已经设定了明确挑战—— 既要加快资金部署，又要保持项目质量。因此，在 加密、AI 与机器人 三大方向上找到符合YZi Labs标准的标的，需要时间。

与此同时，公司正大力布局 加密金库结构。其正在支持利用上市公司募资，用于购买代币的交易。例如，YZi正与前比特大陆高管合作，推动一笔 10亿美元级别交易。今年7月，公司还主导了一笔融资，将一家在纳斯达克上市的电子雾化企业 转型为 聚焦BNB的金库载体。

目前， 数字资产 占YZi投资组合的约 70%，但对 人工智能与机器人 的兴趣正在快速上升。