木头姐称Hyperliquid像早期的Solana 但未透露是否持有相关头寸

方舟投资（Ark Invest）首席执行官凯西·伍德（Cathie Wood）29 日表示，去中心化交易所 Hyperliquid 让她想起了 Solana（SOL）的早期发展阶段。

伍德称 Hyperliquid 是加密领域的一颗“新星”，并表示：“这令人兴奋，它让我想起了早期的 Solana。Solana 已经证明了自身价值，如今已跻身行业巨头之列。”

Hyperliquid 是一个建立在自主研发的 Layer-1 区块链上的去中心化永续合约交易所，以速度和高效著称，到 2025 年下半年其日交易量已突破 10 亿美元。

伍德补充说，该项目“值得关注”，但没有透露 Ark Invest 是否持有相关头寸。

“第二个 Solana”的期待与市场反应

伍德的言论受到关注，主要是因为 Solana 过去的爆发式成长。

市场数据显示，Solana 于 2020 年上线，在 2021 年初的价格不足 2 美元，但同年 11 月便飙升至 250 美元以上。

像伍德这样的知名投资人对 Hyperliquid 的评价，可能会在短期内引发市场兴趣。

不过，去中心化交易所领域竞争日益激烈。2025 年 9 月，竞争对手 Aster 推出代币，交易量一度超越 Hyperliquid，突显出市场格局的不断变化。

分析师提醒，伍德的发言应被视为短期情绪的催化剂，而非直接的交易信号。投资者在做出具体决策前，应综合考量现货趋势、未平仓合约以及链上活动等多重指标。

这种快速演变的市场，正是去中心化金融（DeFi）的典型特征。

Ark Invest 的战略

尽管伍德认可 Hyperliquid 的潜力，但她再次强调，Ark Invest 的长期加密货币战略仍以比特币（BTC）为核心。

目前，该公司旗下的公开基金主要集中持有三类加密资产：比特币、以太坊（ETH）和 Solana。

伍德表示，Ark Invest 认为最终只有少数占主导地位的网络能够存活下来，其中比特币将继续在“纯粹的加密货币”类别中保持领先。

她的表态反映出公司一贯的谨慎而前瞻的态度：一方面关注新兴颠覆性技术的潜力，另一方面仍重视那些已在市场中证明韧性和普及度的主流网络。

