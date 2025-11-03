比特币维持震荡 Bybit报告：联准会政策未明，市场持续观望
近期加密货币资产价格走势波动，投资者持观望态度，分析对后市走势也转趋观望，全球交易量排名第二的加密货币交易所Bybit发布最新一期的市场洞察报告指，由于12月政策走向仍不明朗，传统与数字市场皆处于观望状态，等待更具决定性的经济信号出现。
报告指出，虽然风险资产初期欢迎降息决定，但鲍威尔的谨慎言论削弱了市场乐观情绪。美债殖利率在短暂下跌后回升，股市涨势趋缓，投资人重新评估未来政策预期。
相比之下，数字资产出现短暂的「舒缓性反弹」，比特币与以太币一度延续涨势，随后回到整理格局。尽管宏观环境支撑风险偏好，但加密市场反应温和，显示市场结构正逐步成熟，期权市场亦反映出持续谨慎的预期。
主要加密货币表现波动
事实上，比特币（BTC）、以太币（ETH）、瑞波币（XRP）等主要加密货币于本周五早段续跌，其中比特币仍在11万美元水平上落，比特币本月累计仍要下跌，今年以来仍上涨约18%。
Bybit 认为，加密资产对流动性变化敏感度高，同时受到内部市场动态的驱动。但由于12月政策走向仍不明朗，传统与数字市场皆处于观望状态，等待更具决定性的经济信号出现。
Bitget COO：未来数周市场仍保持高度敏感
Barron 引述另一交易所bitget营运长 Vugar Usi Zade 指出，近期市场情绪转趋谨慎，反映出宏观经济不确定性升高。他表示：「通膨持续、高利率环境以及联准会政策路径的不确定性，使投资人明显转向保守。」他预期，市场在未来数周将对宏观数据变化保持高度敏感。
若后续经济数据支持进一步宽松，市场普遍预期比特币等风险资产可能出现明显反弹。然而，美国政府停摆导致部分关键数据延迟发布，也令市场缺乏方向。由于加密货币通常受益于借贷成本下降，利率走向仍是影响资金流动的核心因素。
