Bybit暂停日本地区的新用户注册 现有用户交易不会受到即时影响

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 十一月 1, 2025

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

加密资产交易所巨头 Bybit 于10月30日宣布，将自31日起暂停日本地区的新用户注册，以符合日本监管指南的要求。

此举旨在配合日本金融厅（FSA）推动的监管框架，体现了Bybit优先保障用户权益的态度。

现有日本用户的服务目前将继续提供，但未来可能会面临进一步的限制。

应对监管趋严

Bybit在新闻稿中确认，自31日晚上9点起，将停止接受居住在日本的个人和法人账户的新注册申请。

该公司表示，这一决定是“为配合金融厅不断演进的监管框架所采取的积极举措”，其背后是日本法律改革的推进。

加密资产过去主要由《支付服务法》监管，而未来预计将被重新归类为《金融商品交易法》下的金融产品，监管要求将更为严格。

这意味着，加密货币交易所将需要达到与证券公司相当的合规标准，包括更严格的反洗钱（AML）措施、更高的自有资本要求，以及完善的客户资产保护制度。

Bybit表示，现有用户的交易不会受到即时影响，但也暗示将根据未来的监管变化调整其服务内容。

Bybit成立于2018年，目前是全球交易量第二大的加密货币交易所，用户数量超过7,000万。

屡遭警告与战略调整

此次暂停注册，被认为是Bybit对日本金融厅持续监管压力的直接回应。

金融厅曾在2021年与2023年两度警告Bybit，指其在未注册的情况下开展业务。

此外，2024年10月金融厅宣布计划将加密资产纳入《金融商品交易法》监管范围，明确了监管强化方向。

Bybit显然是提前采取行动，主动调整运营结构以应对这一趋势。

同时，2025年2月发生的由朝鲜黑客组织“拉撒路集团”（Lazarus Group）发动、金额高达约15亿美元的黑客事件，也促使Bybit加强内部审查与安全体系重建。

Bybit表示，将“专注于内部审查以满足严格的监管要求”，并强调其将优先追求长期信任与合规，而非短期扩张。

对日本市场的影响与后续展望

Bybit向日本用户说明，此次暂停仅针对新注册账户，现有账户的功能与服务不受影响。

公司目前正着手准备，以期在新监管框架下获得正式牌照。

Bybit一直是日本个人投资者可使用的主要海外交易所之一。

因此，这次的暂时退出可能为bitFlyer、GMO Coin等日本本土持牌交易所带来业务扩张的机会。

Bybit强调，“对日本市场的长期承诺不会改变”，并指出此次措施并非永久撤出。

有分析指出，日本新的监管模式未来可能对欧盟、新加坡等其他地区的制度设计产生影响，因此Bybit的举措也受到国际关注。