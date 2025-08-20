BTC $113,863.11 -1.42%
美国 IPO 首例 加密货币交易所 Bullish 以稳定币结算融资

Allen Li
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

美国加密货币交易所 Bullish（NYSE：BLSH） 再次引发市场热议。该公司在首次公开募股（IPO）中成功募集 11.5 亿美元，并首度以稳定币完成全部结算，创下美国 IPO 历史先例，突显传统金融与加密市场的进一步融合。

Solana 链上专为 Bullish 铸造稳定币

据公告，交易由投行 Jefferies 担任交割与定价代理，负责协调稳定币的发行、兑换和交付。其中，大部分代币是在 Solana 公链上专为 Bullish 铸造。此次公司接收的资金包括美元和欧元计价的稳定币，主要为 Circle 的 USDC 和 EURC。

财务长 David Bonanno 表示，稳定币已成为数字资产领域最具潜力和应用度的创新之一。Bullish 早已在日常运营中依赖稳定币处理跨境资金结算，尤其在 Solana 网络上的效率优势更为明显。

值得一提的是，Bullish 此次 IPO 采用的稳定币托管方，竟然是竞争对手 Coinbase。

参与稳定币包括川普相关的USD1

此外，交易中涉及的稳定币种类广泛，除 USDC、EURC 外，还包括 Paxos 的 USDG、PayPal 的 PYUSD、Ripple 的 RLUSD、Agora 的 AUSD，以及与川普阵营相关的 World Liberty Financial 的 USD1。

Bonanno 强调，与多家稳定币发行方的合作，不仅推动了 IPO 的顺利完成，也展示了 Bullish 在基础设施和流动性上的优势，将成为行业增长的重要引擎。

