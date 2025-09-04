桥水基金创办人：美国处于大债务周期的晚期 加密货币成替代货币

作者 Allen Li 最后更新: 九月 4, 2025

桥水基金创办人达利欧今（3）日稍早在 X 分享了自己接受《金融时报》专访，但由于认为最终报导与自己本意有出入，因此选择自己公开回覆的文字内容。当中最大篇幅是分析美债市场的转变，也提及加密货币在当今经济环境的定位，以下是部分重点整理。

目前美国处于大债务周期的晚期

美国政府每年光利息支出就高达 1 万亿美元，且还在快速增长，还需为 9 万亿美元债务进行再融资达利欧认为这挤压了其他支出。随着这种情况加剧，国家距离债务引发的经济“心脏病”也越来越近。

同时，赤字导致新债发行量远超市场需求。未来一年，美国政府将支出约 7 万亿美元，而收入仅约 5 万亿美元，因此必须额外发行约 2 万亿美元债务，加上 1 万亿美元利息债务及 9 万亿美元再融资债务。更糟的是，当债权人担心债务资产不再是良好的价值储藏时，他们会抛售，这就是典型的大债务周期进入末期的信号。

根据所有经典指标，美国已经处于大债务周期的晚期。如果政策制定者不及时调整，未来将面临偿债危机以及债务供需失衡共同引发的“债务型心脏病”。

加密货币的定位与上涨趋势的形成

达利欧指出，在美元以及其他储备货币国家严重的债务问题，正在削弱它们作为储备货币与价值储藏的吸引力。这也是黄金和加密货币价格上涨的原因之一。

稳定币持有大量美债，反而要关注的是美债的实际购买力会否下降，这才是真正风险。如果稳定币受到良好监管，稳定币不会出现系统性风险。

目前加密货币的角色已变成一种有限供应的替代货币。如果美元供应增加或需求下降，都会提升加密货币的吸引力。他认为大多数法币，尤其是高债务国家的货币，都会失去价值储藏功能，这在 1930–40 年代和 1970–80 年代都发生过。