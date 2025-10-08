BNB一度突破1,300美元再创新高 技术上需警惕短线跌破1,050美元

币安币（BNB）在 8 日的交易中创下新纪录，过去 24 小时上涨 7.4%，过去一个月涨幅超过 30%，一度突破 1,300 美元大关，刷新历史最高价。

这一波强劲上涨使 BNB 的市值攀升至 1,800 亿美元，超越稳定币泰达币（USDT）和瑞波币（XRP），跃居全球加密货币市值排名第三。与此同时，BNB 的 24 小时交易量也较前一日激增逾 80%，达到约 100 亿美元，显示市场参与热度迅速升温，交易活动极为活跃。

链上资金流入与生态扩张推动 BNB 飙升

支撑 BNB 价格大涨的关键因素之一，是来自其他公链的大规模资金流入。过去 30 天内，来自以太坊（ETH）等多个区块链的资金超过 5 亿美元被桥接至 BNB 链，跨链流动性转移推动了整个生态系统的活跃度。分析认为，这种资金迁移提升了 BNB 的交易流动性，也在短期内引发了价格的上冲。

此外，BNB 链的生态规模也在显著扩张。根据区块链分析平台 DeFiLlama 的数据，BNB 链的总锁仓价值（TVL）在 2025 年 6 月时约为 56 亿美元，如今已膨胀至约 91 亿美元，DeFi 等应用活动快速增长。

由币安联合创办人赵长鹏（CZ）支持的去中心化交易所 Aster DEX 的上线，也为增长添柴加火。数据显示，该链的月度活跃地址数近期已突破 5,800 万。

链上活动量的急增，正在吸引机构投资者的关注，被认为推动了加密市场 10 月份的“Uptober”上涨行情。

BNB 刷新历史高点后，市场焦点转向其后续走势。以下基于周线与日线图，从长短期视角进行技术分析。

长期趋势：周线显示强劲上升结构

來源：investing.com

从 BNB 的周线图来看，整体仍处于明显的上升趋势之中。

自 2024 年 20 周移动平均线（MA）上穿 100 周 MA 形成“黄金交叉”以来，强势信号持续未断。

截至 2025 年 10 月，20 周 MA 依然大幅高于 100 周 MA，显示上升动能稳固，投资者信心充足，市场买盘占优。

上方关键目标价为心理关口 2,000 美元，若能有效突破，BNB 可能加速冲向 3,000 美元区间。

下方支撑区域则落在 800～850 美元的 20 周 MA 区间，只要能守稳此带，整体多头结构不变，反而构成逢低布局机会。

短期走势：日线提示过热迹象与支撑攻防

來源：investing.com

从日线图来看，BNB 近数月持续稳步走高。

2025 年 5 月，20 日 MA 上穿 100 日 MA 形成黄金交叉，自此一路震荡上扬，并自 7 月以来不断刷新高点。

交易量同步放大，验证了价格上涨的动能。

不过技术指标显示短线有些过热：相对强弱指数（RSI）目前处于 70 后段，接近“超买”区域，短期可能面临获利回吐。

短线支撑位在 20 日 MA 附近的 1,050～1,070 美元区间，若跌破该区，可能出现回调至 800 美元附近的深度调整，但不太可能破坏中长期的上升结构。

BNB 的入场与获利策略

综合来看，BNB 在周线与日线层面均维持强势趋势，当前或处于调整后的再上攻阶段。投资者可采取“逢低布局、分批获利”的操作思路。

建议入场点位：800～850 美元（20 周 MA 支撑区） ：

若该区出现企稳反弹信号，可考虑建仓；短线支撑亦可关注 1,050～1,070 美元的 20 日 MA。

： 若该区出现企稳反弹信号，可考虑建仓；短线支撑亦可关注 1,050～1,070 美元的 20 日 MA。 获利目标：第一目标 1,330 美元，第二目标 2,000 美元 ：

若突破 1,330 美元，下一阶段将挑战 2,000 美元心理关口；若再度突破，则有望上探 3,000 美元区间。

： 若突破 1,330 美元，下一阶段将挑战 2,000 美元心理关口；若再度突破，则有望上探 3,000 美元区间。 风险管理：警惕短线跌破 1,050 美元：

若 800 美元（20 周 MA 下方）失守，可能削弱中长期趋势；短线止损可设在 1,050 美元下方，以防范更大跌幅。

