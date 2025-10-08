BTC $121,260.22 -2.23%
ETH $4,433.43 -5.18%
USDT $1.00 0.00%
XRP $2.85 -4.10%
SOL $219.08 -4.98%
TRX $0.33 -2.36%
SHIB $0.000012 -4.88%
Cryptonews 替代币新闻

BNB一度突破1,300美元再创新高 技术上需警惕短线跌破1,050美元

BNB 币安 币安币
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
广告披露
我们始终坚持对读者信息透明。部分内容包含联盟链接，我们可能会通过这些合作关系获得佣金。然而，这种潜在收益绝不会影响我们的分析、观点或评测。我们的编辑内容独立于市场推广合作，所有评级均基于既定评估标准，确保公正客观。

币安币（BNB）在 8 日的交易中创下新纪录，过去 24 小时上涨 7.4%，过去一个月涨幅超过 30%，一度突破 1,300 美元大关，刷新历史最高价。

这一波强劲上涨使 BNB 的市值攀升至 1,800 亿美元，超越稳定币泰达币（USDT）和瑞波币（XRP），跃居全球加密货币市值排名第三。与此同时，BNB 的 24 小时交易量也较前一日激增逾 80%，达到约 100 亿美元，显示市场参与热度迅速升温，交易活动极为活跃。

链上资金流入与生态扩张推动 BNB 飙升

支撑 BNB 价格大涨的关键因素之一，是来自其他公链的大规模资金流入。过去 30 天内，来自以太坊（ETH）等多个区块链的资金超过 5 亿美元被桥接至 BNB 链，跨链流动性转移推动了整个生态系统的活跃度。分析认为，这种资金迁移提升了 BNB 的交易流动性，也在短期内引发了价格的上冲。

此外，BNB 链的生态规模也在显著扩张。根据区块链分析平台 DeFiLlama 的数据，BNB 链的总锁仓价值（TVL）在 2025 年 6 月时约为 56 亿美元，如今已膨胀至约 91 亿美元，DeFi 等应用活动快速增长。
由币安联合创办人赵长鹏（CZ）支持的去中心化交易所 Aster DEX 的上线，也为增长添柴加火。数据显示，该链的月度活跃地址数近期已突破 5,800 万。

链上活动量的急增，正在吸引机构投资者的关注，被认为推动了加密市场 10 月份的“Uptober”上涨行情。

BNB 刷新历史高点后，市场焦点转向其后续走势。以下基于周线与日线图，从长短期视角进行技术分析。

长期趋势：周线显示强劲上升结构

來源：investing.com

从 BNB 的周线图来看，整体仍处于明显的上升趋势之中。

自 2024 年 20 周移动平均线（MA）上穿 100 周 MA 形成“黄金交叉”以来，强势信号持续未断。

截至 2025 年 10 月，20 周 MA 依然大幅高于 100 周 MA，显示上升动能稳固，投资者信心充足，市场买盘占优。

  • 上方关键目标价为心理关口 2,000 美元，若能有效突破，BNB 可能加速冲向 3,000 美元区间。
  • 下方支撑区域则落在 800～850 美元的 20 周 MA 区间，只要能守稳此带，整体多头结构不变，反而构成逢低布局机会。

短期走势：日线提示过热迹象与支撑攻防

來源：investing.com

从日线图来看，BNB 近数月持续稳步走高。

2025 年 5 月，20 日 MA 上穿 100 日 MA 形成黄金交叉，自此一路震荡上扬，并自 7 月以来不断刷新高点。
交易量同步放大，验证了价格上涨的动能。

不过技术指标显示短线有些过热：相对强弱指数（RSI）目前处于 70 后段，接近“超买”区域，短期可能面临获利回吐。

短线支撑位在 20 日 MA 附近的 1,050～1,070 美元区间，若跌破该区，可能出现回调至 800 美元附近的深度调整，但不太可能破坏中长期的上升结构。

BNB 的入场与获利策略

综合来看，BNB 在周线与日线层面均维持强势趋势，当前或处于调整后的再上攻阶段。投资者可采取“逢低布局、分批获利”的操作思路。

  • 建议入场点位：800～850 美元（20 周 MA 支撑区）
    若该区出现企稳反弹信号，可考虑建仓；短线支撑亦可关注 1,050～1,070 美元的 20 日 MA。
  • 获利目标：第一目标 1,330 美元，第二目标 2,000 美元
    若突破 1,330 美元，下一阶段将挑战 2,000 美元心理关口；若再度突破，则有望上探 3,000 美元区间。
  • 风险管理：警惕短线跌破 1,050 美元
    若 800 美元（20 周 MA 下方）失守，可能削弱中长期趋势；短线止损可设在 1,050 美元下方，以防范更大跌幅。

迷因币强势回归：通过被动收入最大化收益

随着资金涌入高风险高回报的迷因币，PepeNode ($PEPENODE) 为交易者提供了一种从趋势中获利的方式，无需只是等待下一次泵升。

它是第一个“挖矿赚取”迷因币，用简单游戏化的流程取代典型的“买入并持有”策略，通过积极参与增长你的持仓。无需硬件，只需登录、开始构建，即可开始赚取各种迷因币。

预售参与者已可获取节点、组装设备，并在代币正式推出前开始生成奖励。

内置通缩机制强化了该模型。每花费一笔$PEPENODE用于设备和节点，将触发70%的销毁，从而创造长期稀缺性以提升回报。

预售已超过170万美元，早期质押者仍可锁定高达750%的巨额APY，只要供应持续。

立即加入$PEPENODE预售，在官方网站开始挖矿。下一次价格上涨即将来临，等待只会让入门成本更高。想保持更新，你也可以在X（前 Twitter）上关注PepeNode。

在此购买PEPENODE

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+

全球活跃月用户数

250+

指南和评测文章

8

在市场的年资

70

国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7日
  • 1月
  • 1年
市值
$4,382,124,505,780
3.28
最热门币种

更多文章

新闻
狗狗币价格预测：DOGE交易量爆炸式增长超越XRP　迷因币强势回归
Sze Lam
Sze Lam
2025-10-08 05:00:00
新闻
Solana 能让你退休后成为百万富翁？它未来数十年将迎来巨大增长
Frimpong Chan
Frimpong Chan
2025-10-08 02:00:00
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者