BNB Chain计划降低Gas费用 庞大交易量足以推动该提案

作者 Allen Li 最后更新: 九月 25, 2025

BNB Chain 的验证者在 24 日正式提出一项提案，计划降低网络的 Gas 费用，并缩短区块生成时间。

该提案的目标是提升网络竞争力，将最低 Gas 价格从 0.1 Gwei 下调至 0.05 Gwei，并把区块生成间隔从 750 毫秒缩短至 450 毫秒。

降费对抗 Solana 和 Base

Gas fees matter.



They decide where traders build, where liquidity flows, and where innovation happens.



That’s why validators on BNB Chain are proposing to halve fees and accelerate block speeds, keeping BNB Smart Chain (BSC) competitive with the fastest chains in crypto.



BNB… pic.twitter.com/sCdHutFfrJ — BNB Chain (@BNBCHAIN) September 23, 2025

若降至 0.05 Gwei，每笔交易手续费将降至约 0.005 美元，使 BSC 能与 Solana、Base 等公链竞争。同时，在更高的交易活动和 BNB 价格增长的支持下，质押年化收益率仍稳定在 0.5% 以上。

BNB Chain 过去也多次下调手续费：2024 年 4 月从 3 Gwei 降至 1 Gwei，2025 年 5 月又从 1 Gwei 降至 0.1 Gwei，累计降低幅度达 75%。

此次提案是过去 18 个月内的第三次主要手续费下调，长期目标是将单笔交易费用压低至约 0.001 美元（约合 0.15 日元）。

背景：交易需求激增

这项提案背后，是 BNB Chain 使用场景的转变。目前，交易活动已占据全网三分之二的交易量，成为主导性应用。

官方提案指出：“既然交易活动已成为主要用例，为吸引交易员和流动性，更低费用已不可或缺。”

去中心化交易所（DEX）间的竞争同样是重要推力。近期，Aster 在链上交易所收入上超过 Hyperliquid。数据显示，Aster 单日营收达到 720 万美元，远超 Hyperliquid 的 279 万美元，这凸显了低手续费结构对交易平台的重要性，也加剧了“链上交易所战争”。

2025 年 5 月的降费措施曾带来显著效果：交易中位手续费下降 75%（从 0.04 美元降至 0.01 美元），单日交易笔数暴增 140%，突破 1200 万笔。事实证明，降费与网络使用率的增长存在强相关。

在这次成功刺激下，Aster Exchange 的 ASTER 代币在收入公布 24 小时内暴涨 37%，显示市场对高效交易基础设施的迅速反应。

战略转型：从通用到交易特化

此次提案也被定位为 BNB Chain 战略转型的一部分：从通用型公链逐步演变为专注于去中心化交易的公链。

提案还引入新的治理原则：将手续费水平与验证者最低质押 APY 0.5% 的维持直接挂钩。

这意味着未来可能形成一种全新的区块链经济模型，基于网络参与指标动态调整手续费政策。