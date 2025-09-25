BNB Chain计划降低Gas费用 庞大交易量足以推动该提案
BNB Chain 的验证者在 24 日正式提出一项提案，计划降低网络的 Gas 费用，并缩短区块生成时间。
该提案的目标是提升网络竞争力，将最低 Gas 价格从 0.1 Gwei 下调至 0.05 Gwei，并把区块生成间隔从 750 毫秒缩短至 450 毫秒。
降费对抗 Solana 和 Base
若降至 0.05 Gwei，每笔交易手续费将降至约 0.005 美元，使 BSC 能与 Solana、Base 等公链竞争。同时，在更高的交易活动和 BNB 价格增长的支持下，质押年化收益率仍稳定在 0.5% 以上。
BNB Chain 过去也多次下调手续费：2024 年 4 月从 3 Gwei 降至 1 Gwei，2025 年 5 月又从 1 Gwei 降至 0.1 Gwei，累计降低幅度达 75%。
此次提案是过去 18 个月内的第三次主要手续费下调，长期目标是将单笔交易费用压低至约 0.001 美元（约合 0.15 日元）。
背景：交易需求激增
这项提案背后，是 BNB Chain 使用场景的转变。目前，交易活动已占据全网三分之二的交易量，成为主导性应用。
官方提案指出：“既然交易活动已成为主要用例，为吸引交易员和流动性，更低费用已不可或缺。”
去中心化交易所（DEX）间的竞争同样是重要推力。近期，Aster 在链上交易所收入上超过 Hyperliquid。数据显示，Aster 单日营收达到 720 万美元，远超 Hyperliquid 的 279 万美元，这凸显了低手续费结构对交易平台的重要性，也加剧了“链上交易所战争”。
2025 年 5 月的降费措施曾带来显著效果：交易中位手续费下降 75%（从 0.04 美元降至 0.01 美元），单日交易笔数暴增 140%，突破 1200 万笔。事实证明，降费与网络使用率的增长存在强相关。
在这次成功刺激下，Aster Exchange 的 ASTER 代币在收入公布 24 小时内暴涨 37%，显示市场对高效交易基础设施的迅速反应。
战略转型：从通用到交易特化
此次提案也被定位为 BNB Chain 战略转型的一部分：从通用型公链逐步演变为专注于去中心化交易的公链。
提案还引入新的治理原则：将手续费水平与验证者最低质押 APY 0.5% 的维持直接挂钩。
这意味着未来可能形成一种全新的区块链经济模型，基于网络参与指标动态调整手续费政策。