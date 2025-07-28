币安币突破850美元创新高 位居第四大加密货币

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 28, 2025

加密市场再次迎来像2021年的疯狂增长，多个币种创下新高或者逼近历史高位，而币安币（BNB）是走势受到关注的币种之一，其价格在突破关键阻力后强势上攻，盘中一度触及 850 美元，创下历史新高。

过去一周，BNB 在突破长达两年的价格区间后，开启加速拉升行情。根据最新数据，其价格较前一日上涨近 7%，市值攀升至 1,186 亿美元，稳居全球第四大加密货币（排除稳定币）。分析人士指出，本轮上涨不仅受益于技术面突破，更源于 BNB Chain 生态活跃度与机构资金持续流入的共同推动。

机构布局与生态扩张成关键推力

近期，部分企业已开始将 BNB 纳入资产配置，其中包括 WindTree Therapeutics、Nano Labs 等公司。这些机构买盘被视为价格上行的重要基础，并可能吸引更多市场参与者跟进。随着链上应用与开发者数量的增长，BNB 基本面进一步强化。

有望挑战 1,000 美元关口

BNB 的单日交易量已超过 25 亿美元，创下近几个月新高。市场观察人士认为，若资金流入维持当前强度，价格有望在年内挑战 1,000 美元，甚至进一步冲击更高的周期目标区间。

BTC Hyper：Q3上线前$HYPER预售最后机会

随着中本聪时代巨鲸退出，机构持续吸纳，比特币正迈向主流adoption。

BTC Hyper的$HYPER代币预售已募集超过500万美元，现剩有限配额，预售窗口将在2025年第三、四季度主网启动前永久关闭。

来源：Bitcoin Hyper

早期投资者正把握最后机会，佔据这个基于Solana虚拟机的Layer-2解决方案位置，该方案专注于解决比特币的扩容瓶颈。

持有$HYPER代币的用户可享受高年化收益率（APY）的质押奖励，同时获得比特币持有者之前无法使用的去中心化金融（DeFi）、非同质化代币（NFT）及游戏应用的接入权。

平台的包装比特币功能，允许用户在保持比特币敞口的同时，无缝参与日益扩大的生态系统，助力向超过$125,000 的目标迈进。跨链互操作性提供了机构级基础设施，推动比特币从单纯的价值储存向更高层次演进。

不过，预售剩馀配额有限，加上主网即将上线，为投资者提供最后机会，趁此机构转型阶段参与比特币扩容基础设施。

有兴趣的投资者建议儘速于官方预售网站参与，主网后计划于主要交易所上市并启动DAO治理，为早期$HYPER持有人创造最大回报机会。