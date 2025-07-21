BTC $118,393.97 0.49%
ETH $3,820.96 2.33%
USDT $0.99 -0.01%
XRP $3.55 1.66%
SOL $191.75 5.92%
TRX $0.31 -0.57%
SHIB $0.000015 4.05%
Cryptonews 财经新闻

Block被纳入标普500指数 持有8千多枚比特币盘前涨逾9％

block xyz 比特币
作者
Allen Li
作者
Allen Li
关于作者

Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ...

作者简介
最后更新: 
为什么信任 Cryptonews
Cryptonews 已经覆盖加密货币行业超过十年，旨在为读者提供具有洞察力的信息。我们的记者和分析师在市场分析和区块链技术方面拥有丰富的经验。我们努力保持高标准的编辑准则，注重事实准确性和公正报道，涵盖从加密货币和区块链项目到行业事件、产品和技术发展的各个领域。我们在行业中的持续存在，体现了我们在数字资产不断发展的世界中提供相关信息的承诺。了解更多关于 Cryptonews 的信息
广告声明我们致力于为读者提供完全透明的信息。我们的一些内容包含附属链接，通过这些合作伙伴关系，我们可能会获得佣金。

美国金融科技公司 Block（股票代号：XYZ） 正式被纳入 标普500指数（S&P 500）。消息公布后，Block股价在周一盘前交易中应声上涨逾9.4％，报79.68美元，市场反应热烈。

多年聚焦区块链事业

Block由 Twitter（现更名为 X）的联合创始人 Jack Dorsey 创立，自2009年成立以来便致力于通过创新推动金融科技普及。2021年，公司由“Square”更名为“Block”，进一步明确其对比特币和区块链技术的全力投入。

Block在声明中表示：“被纳入标普500是我们发展的一个重要里程碑，也是对我们业务实力与数千名员工努力的肯定。他们通过 Square、Cash App、Afterpay、TIDAL、Proto 和 Bitkey 等子品牌，不断打造推动经济普惠的工具。我们感谢所有客户、团队成员与股东的支持——这只是旅程的开始。”

其中，Bitkey 聚焦比特币自我托管钱包，Proto 则专注于比特币挖矿产品及相关解决方案，全面贯彻 Jack Dorsey 长期倡导的比特币理念与去中心化金融（DeFi）愿景。

持有比特币量为上市公司第11位

自去年起，Block承诺将每月比特币相关产品的毛利拨出10%回购比特币。目前，Block累计持有 8,584 枚比特币，价值约 10亿美元。

根据bitcointreasuries数据，目前Block持有的比特币数量在全球上市公司排名位局第11位，距离第10位的Coinbase仅差不足700枚。

7月23日正式生效纳入标普500

此次调整将于 7月23日开盘前生效，Block将取代被雪佛龙收购的赫斯能源公司（Hess Corporation），正式列入标普500成分股。这也标志着继 Coinbase 于今年5月入选该指数后，加密叙事进一步渗透进美国主流股市的重要里程碑。

不过，Block的发展也并非一帆风顺。去年11月，公司宣布缩减对音乐串流平台TIDAL的资源投入，并解散原本负责开发去中心化网络平台的 TBD 团队。今年4月，由于反洗钱（AML）监管失误，Block与纽约州金融服务署（NYDFS）达成和解，并支付了 4,000万美元罚款。

Logo

为什么信任 Cryptonews

2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者
editors
+ 66 更多
作者列表

最值得关注的加密ICO

发掘仍在预售阶段的热门代币——潜力满满的早期潜力股！

探索我们链上工具

  • 加密货币兑换器
    加密货币兑换器
    访问
  • 以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    以太坊Gas费用：实时跟踪器与计算器
    访问
  • 加密货币价格预测
    加密货币价格预测
    访问
  • 加密货币市值与价格
    加密货币市值与价格
    访问
为日常币圈玩家打造的智能工具

市场概况

  • 7d
  • 1m
  • 1y
市值
$4,099,719,052,104
5.79
最热门币种

更多文章

新闻
英国政府财困 传有意卖逾6万枚比特币解燃眉之急
Allen Li
Allen Li
2025-07-21 08:41:53
区块链新闻
交易所 Tokenize 因牌照受阻　正式撤出新加坡市场
Esther Hui
Esther Hui
2025-07-21 07:58:18
Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
阅读更多
Crypto News in numbers
editors
作者列表 + 66 更多
2M+
全球活跃月用户数
250+
指南和评测文章
8
在市场的年资
70
国际团队作者