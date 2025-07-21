Block被纳入标普500指数 持有8千多枚比特币盘前涨逾9％

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 七月 21, 2025

美国金融科技公司 Block（股票代号：XYZ） 正式被纳入 标普500指数（S&P 500）。消息公布后，Block股价在周一盘前交易中应声上涨逾9.4％，报79.68美元，市场反应热烈。

多年聚焦区块链事业

Block由 Twitter（现更名为 X）的联合创始人 Jack Dorsey 创立，自2009年成立以来便致力于通过创新推动金融科技普及。2021年，公司由“Square”更名为“Block”，进一步明确其对比特币和区块链技术的全力投入。

Block在声明中表示：“被纳入标普500是我们发展的一个重要里程碑，也是对我们业务实力与数千名员工努力的肯定。他们通过 Square、Cash App、Afterpay、TIDAL、Proto 和 Bitkey 等子品牌，不断打造推动经济普惠的工具。我们感谢所有客户、团队成员与股东的支持——这只是旅程的开始。”

其中，Bitkey 聚焦比特币自我托管钱包，Proto 则专注于比特币挖矿产品及相关解决方案，全面贯彻 Jack Dorsey 长期倡导的比特币理念与去中心化金融（DeFi）愿景。

持有比特币量为上市公司第11位

自去年起，Block承诺将每月比特币相关产品的毛利拨出10%回购比特币。目前，Block累计持有 8,584 枚比特币，价值约 10亿美元。

根据bitcointreasuries数据，目前Block持有的比特币数量在全球上市公司排名位局第11位，距离第10位的Coinbase仅差不足700枚。

7月23日正式生效纳入标普500

此次调整将于 7月23日开盘前生效，Block将取代被雪佛龙收购的赫斯能源公司（Hess Corporation），正式列入标普500成分股。这也标志着继 Coinbase 于今年5月入选该指数后，加密叙事进一步渗透进美国主流股市的重要里程碑。

不过，Block的发展也并非一帆风顺。去年11月，公司宣布缩减对音乐串流平台TIDAL的资源投入，并解散原本负责开发去中心化网络平台的 TBD 团队。今年4月，由于反洗钱（AML）监管失误，Block与纽约州金融服务署（NYDFS）达成和解，并支付了 4,000万美元罚款。