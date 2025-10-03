贝莱德比特币现货ETF跻身美国前 20 大ETF 分析师料最快明年圣诞打入十大

美国比特币现货ETF本周再度迎来大量资金涌入。根据 Farside 数据，周三全美 11 档比特币现货ETF合计净流入约 6.758 亿美元，创下自 9 月 10 日以来的最大单日规模，而且翌日热度未有消退，净流入同样在6亿美元上方，而上一次连续交易日净流入6亿以上已经是 7 月 10 日。

贝莱德IBIT最受青睐

其中，贝莱德（BlackRock）旗下 iShares Bitcoin Trust（IBIT） 表现最为突出，当日吸金 4.055 亿美元，创下自 8 月中旬以来的最佳成绩，并推动其累计净流入总额升至 613.76 亿美元。

这波资金进场与比特币价格的近期反弹相呼应。截至发稿时，比特币徘徊在 12 万美元关口附近，买盘力量依旧强劲。

$IBIT in the Top 20 in ETF assets for first time as assets back above $90b. It just passed the legendary $XLK. pic.twitter.com/Ly4L0zF0wc — Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 1, 2025

彭博 ETF 高级分析师 Eric Balchunas 指出，IBIT 的资产规模已攀升至 907 亿美元，首次跻身美国前 20 大ETF。他认为，IBIT 跻身前 10 大只是时间问题，目前与前十的差距约 500 亿美元，若未来两年保持成长速度，最早有望在 2026 年圣诞节前后实现目标。

数据显示，过去一年 IBIT 吸引资金约 400 亿美元，资产规模增长 85%。不过 Balchunas 也提醒，前十大 ETF 本身仍在快速扩张，IBIT 是否能缩短差距仍待观察。

市场关注Bitcoin Hyper成潜力黑马

在加密市场全面回升的氛围下，Bitcoin Hyper（$HYPER）预售以突破2,000万美元的吸金力成为资本关注焦点。作为第一个构建于Solana虚拟机器（SVM）上的比特币Layer 2专案，HYPER并非一般的山寨概念币。它触及的是比特币长年无法解决的性能瓶颈，并试图以SVM高吞吐与非托管桥接系统，实现即时包装BTC发行与低费用跨链操作的技术路径，让BTC得以参与DeFi、NFT与游戏场景。

Hyper is going to the moon.



20M Raised. 🔥 pic.twitter.com/ysBYvV4xjz — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 2, 2025

这种架构的核心价值在于，使比特币从一种被动储值工具转化为可主动创造收益程式设计资产。对于一个总市值长年居高、但链上利用率偏低的资产类别而言，$HYPER 的出现相当于打开了另一种生态发展的辟径。随着预售价格每三日自动上涨，加上早期进场红利与后续主网启动时间表的推进，HYPER正在以时间为杠杆撬动流动性与叙事权。

Elevate yourself with the fastest Bitcoin L2 in History.



The future is now. 🔥⚡️ pic.twitter.com/uxCQCUE688 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 1, 2025

$HYPER 之所以能脱颖而出，在于其不仅拥有清晰的技术落地脉络，更具备与应用场景紧密结合的代币经济架构。现阶段其代币价格为0.013025美元，总供应量为210亿枚，质押年化回报率高达241%，具备通缩机制与治理功能，让HYPER不只是预售投机的工具，而是整个Bitcoin Hyper Layer 2生态的主权代币。透过社群治理与提案机制，参与者得以共同决策协议升级与资源配置，这类设计有助于强化长期持有诱因。

