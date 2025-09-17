Bitwise计划推出追踪稳定币和代币化资产挂钩的ETF

资产管理公司 Bitwise Asset Management 于 16 日向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份招股说明书，计划推出一档与稳定币和代币化资产挂钩的 ETF。

专注于稳定币与代币化资产的新型 ETF

这档基金名为 “Bitwise Stablecoin & Tokenization ETF”。与该公司此前推出的比特币 ETF 和以太坊 ETF 不同，它并不跟踪单一加密货币的价格。

根据说明书，新 ETF 将追踪与稳定币及代币化资产相关的企业与产品指数，从而让投资者能够通过传统金融产品的架构，接触快速增长的稳定币市场与代币化生态系统。

Bitwise 过去主要以提供直接接触加密货币的投资产品而闻名，此次申报则被视为其业务向 数字金融基础设施层 拓展的战略性动作。

市场增长与监管完善成为推动力

此次动作背后是稳定币市场的迅猛扩张。目前市场规模已达 2500 亿美元，有预测认为到 2028 年 将扩大至 2 万亿美元。跨境支付以及各国央行数字货币（CBDC）的推进被视为增长的主要驱动力。

与此同时，监管环境的逐步完善也提供了支持。美国通过的 GENIUS 法案 和欧盟的 MiCA 法，均为稳定币建立了明确的监管框架，从而推动机构投资者进入市场。

摩根大通（J.P. Morgan）、花旗银行（Citibank）等大型金融机构，也正在加速引入 代币化存款，以优化流动性管理并提升结算效率。

Bitwise 在 15 日还提交了另一档加密相关 ETF 申请，这已是本月的第二次动作，显示出金融业对代币化资产的布局正在全面加速。