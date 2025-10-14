BitMine上周五捞底以太币 Tom Lee料股市下月再创新高

由“华尔街神算子”Tom Lee掌舵的美国上市公司 BitMine Immersion（BMNR）再次加大了以太币投资力度。最新公告显示，BitMine 的以太币持仓已升至 303 万枚，总市值约 126 亿美元。

此前，BitMine 在 10 月 6 日的持仓为 283 万枚，这意味着公司在上周新购入约 202,037 枚以太币，花费约 8.39 亿美元。这一操作继续巩固了 BitMine 作为全球企业级以太币投资领先者的地位，同时使其成为仅次于 Strategy（MSTR） 的全球第二大加密货币储备公司。

暴跌捞底以太币 料股市下月再创新高

截至周一，BitMine 的总资产规模约 129 亿美元。除以太币外，公司还持有 192 枚比特币（约 2,200 万美元）、加密货币储备公司 Eightco 的 Worldcoin（WLD） 股权约 1.35 亿美元，以及约 1.04 亿美元的现金储备。

上周五市场大幅下挫之际，BitMine 选择逆势购入，进一步巩固了其全球最大以太币企业持有者的地位。董事长 Tom Lee 表示：

“近期的清算潮导致以太币价格大幅下跌，这为我们提供了低位买入的机会。市场波动通常会触发去杠杆操作，使资产交易价格低于实际价值，虽然短期交易者可能受损，但长期投资者可以因此受益。”

值得一提的是，他认为最近的关税风波所引起的回调不是问题，预计下个月标普500指数将迎来新高。

The -2.71% selloff in equities Friday was just a “flesh wound” and the positive fundamentals for equities remain intact



– great speaking with @JoeSquawk @BeckyQuick and @andrewrsorkin



We see S&P 500 attaining all-time highs within the next month@FundstratCap @fs_insight… https://t.co/3BW8Pi5pdh — Thomas (Tom) Lee (not drummer) FSInsight.com (@fundstrat) October 13, 2025

此外，BitMine 也已成为美国交易最活跃的股票之一。根据 Moomoo Financial 的数据， 10 月 13 日 BMNR 的成交额在美股排名第 18 位，超过了传统蓝筹股如甲骨文（ORCL）。