BitGo展开上市程序 托管资产达903亿美元 上半年净赚1200万美元

作者 Allen Li 最后更新: 九月 22, 2025

随着 Circle、Bullish 和 Gemini 等多家加密公司相继进军资本市场，加密资产托管机构 BitGo 也正式踏上上市之路。该公司已于上周五向美国证券交易委员会（SEC）提交首次公开募股（IPO）申请，计划以股票代码 BTGO 在纽约证券交易所挂牌。

盈利能力不及去年

根据公开的 S-1 文件，BitGo 今年上半年营收达到 41.9 亿美元，较去年同期的 11.2 亿美元 暴增近四倍，展现高速成长动能。不过，公司净利却明显缩水，半年净赚仅 1,258 万美元，较去年同期的 3,090 万美元 下滑超过一半，净利率也从 2.76% 降至 0.30%。这反映出在营收膨胀的同时，成本和资产处置开销大幅增加。

客户资产配置高度集中于比特币

截至 6 月底，BitGo 平台托管的资产总规模达 903 亿美元，客户涵盖逾 4,600 家机构与高净值人士，以及 110 万名以上的终端用户，业务遍布全球 100 多个国家。不过资产配置仍高度集中，其中比特币占 48.5%，Sui 占 20.1%，Solana 占 5.7%，XRP 占 3.9%，而以太坊仅占 3.0%。

IPO股价仍未确定

招股书还显示，公司采用双重股权架构，共同创办人兼 CEO Mike Belshe 将保留多数投票权，依纽交所规则被认定为“受控公司”。BitGo 表示，目前不会依赖治理豁免，但未来不排除调整。

本次 IPO 由 高盛（Goldman Sachs） 与 花旗（Citi） 担任承销商，具体发行区间和规模尚未披露。公司计划把募资资金用于技术开发、并购扩张、员工激励及品牌建设。

BitGo 在 2023 年 C 轮融资时估值已达 17.5 亿美元。若成功上市，将成为美国市场衡量加密行业“合规托管”潜力的重要指标。