Bitget将热门股票代币整合为复合指数永续合约 包括特斯拉、英伟达

大型加密货币交易所 Bitget 于 20 日宣布，正式推出业内首个现实世界资产（RWA）指数永续合约。

这一创新型金融产品让用户能够通过 Bitget 的合约平台交易代币化的传统资产。首批支持的标的包括特斯拉（TSLA）、英伟达（NVDA）及 Circle（CRCL）的 RWA 代币。

多发行方模式降低风险

不同于传统由单一机构发行的代币化资产，Bitget 的新产品采用多发行方模式，将多个第三方发行的同一股票代币版本整合为复合指数。

其定价机制与现有的加密货币永续合约类似，但指数数值来源于多个渠道，而非单一发行方。平台会根据交易量、市场活跃度、流动性等可量化因素，动态调整并公开指数权重，从而确保价格公平与灵活。

Bitget CEO 陈惠淳（Gracy Chen）表示：”这项产品有助于缩小传统金融（TradFi）与去中心化金融（DeFi）之间的差距，同时展现了我们在行业中的领先地位。”

这种多发行方模式能有效分散单一发行方的对手方风险，并带来更稳健的价格机制，满足机构投资者对 RWA 代币化日益增长的需求。

RWA 市场前景

RWA 代币化被视为连接传统金融与加密货币的重要趋势，全球市场规模有望达到 10 万亿美元。Bitget 的举措凸显了其在这一快速扩张市场中的创新角色。

RWA 指数永续合约采用 5×24 的交易模式，即仅在股市休市或周末暂停交易，以保持与传统金融市场的节奏一致。市场关闭期间，价格将被冻结以防清算风险，用户可在开市前追加保证金。

为加强风险管理，该合约初期仅支持逐仓模式，最大杠杆限制在 10 倍，并设置全平台持仓上限。休市期间，用户仍可取消订单，但无法下新单。

初期定价基于 xStocks 平台的股票代币，Bitget 计划在近期引入更多可靠发行方，并在本季度扩大 RWA 永续合约的提供范围。

这一结构化设计在平衡加密市场 24/7 运作特性与传统金融监管要求的同时，有望树立 RWA 融合的新行业标准。

