Bitfinex 支持的稳定币公链 Plasma 主网上线并推出 XPL 代币

Allen Li
Allen Li
专注于稳定币的 Layer-1 区块链 Plasma 于 25 日正式上线主网测试版，并同步推出原生代币 XPL，该项目由 Bitfinex 支持。

上线首日，Plasma 即有 20 亿美元稳定币投入运作，一举跻身全球第 8 大稳定币流动性区块链。Plasma 被设计为一条高吞吐、低成本的“货币链”，以支持大规模稳定币活动。

随着主网测试版启用，用户可通过 Plasma 的控制面板进行 USD₮ 提现以及 免手续费的 USD₮转账。

战略合作与破纪录融资

Plasma 的成功起步，离不开周密布局与广泛合作。项目已与 Aave、Euler 等 DeFi 协议，以及币安等超过 100 家合作伙伴建立关系。

上线前的公募销售异常火爆，募集上限为 5,000 万美元，但实际认购金额高达 3.73 亿美元，超额 7 倍。

同时，与币安理财（Binance Earn） 合作的活动也瞬间达到 10 亿美元上限，成为该平台史上规模最大、最成功的活动。

这些融资与社区建设举措，为 Plasma 带来强大启动动能。项目目标是成为 稳定币市场的核心基础设施，提供价值储存工具，以及业内最低水平的 USD₮ 借贷利率。

XPL 代币上线与空投

Plasma 的原生代币 XPL 已在主网上线当天登陆 币安、OKX、Bitget、Bitfinex 等多家顶级交易所。

开盘初期，XPL 价格略高于 1 美元，随后一度飙升至 1.54 美元，截稿前回落至 1.26 美元附近企稳，展现出强烈波动性。

此外，Plasma 还向参与过其预存 ICO 计划的投资者发放了 数千万美元规模的 XPL 空投。

此次上线标志着 Plasma 完成最后阶段部署，并以史上 最大首日稳定币流动性的纪录确立了市场地位。凭借其 专注稳定币的清晰愿景与 强大的合作网络，Plasma 有望在未来加密货币市场，尤其是 DeFi 领域，产生深远影响。

预售项目 Bitcoin Hyper ($HYPER)：结合 BTC 安全性与 Solana 速度

Bitcoin Hyper ($HYPER)正在定位为首个基于 Solana Virtual Machine (SVM) 的 比特币原生二层（Layer 2） 协议。其目标是通过支持极速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps），甚至是 Meme 币的创建，来扩展 BTC 生态版图。

通过将 比特币无可匹敌的安全性 与 Solana 的高性能框架 相结合，该项目为全新应用场景打开大门，包括 无缝的 BTC 跨链桥接 与 可扩展的 dApp 开发。

项目团队高度重视信任与可扩展性，并已通过 Consult 审计，为投资者提供坚实的信心保障。

市场热度正在快速升温。预售金额已突破 1790 万美元，剩余份额有限。目前阶段，HYPER 代币价格仅为 $0.012965 —— 但随着预售进展，这一价格将逐步上调。

投资者可通过 Bitcoin Hyper 官网 使用加密货币或银行卡购买 HYPER 代币。

Allen Li
Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒香港01曾担任记者。 作为一名自由撰稿人，他涉猎广泛，擅长领域包括财经、时事、体育等等。 他在财经编辑的经验基础上，结合对网络发展和文化的理解，能够以平实、贴近生活的角度引领读者探索加密世界和全球经济。
