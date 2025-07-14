空头24小时爆仓逾7.32亿美元 比特币为重灾区

作者 Allen Li 作者 Allen Li 关于作者 Allen从事媒体工作已有7年之久，曾在香港多家大报刊包括新传媒、香港01曾担任记者。 ... 作者简介 分享 已复制 广告披露 广告披露



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比特币今日（14 日）中午持续拉升，一举突破 12.2 万美元，再创历史新高。不仅现货市场火热，衍生品市场也出现剧烈波动，大量做空部位遭到强制平仓，引发大规模清算潮。

根据 Coinglass 数据，过去 24 小时内，加密衍生品市场总清算金额达到 7.32 亿美元，其中多达 6.14亿美元为空单平仓，显示空头承压沉重。

其中比特币相关合约损失最为惨烈，单日爆仓金额高达 4.68 亿美元，仅空头部位就占了 4.59 亿美元。最大的一笔发生在币安 BTCUSDT 永续合约，一笔近 9,810 万美元的空单遭系统强制平仓。

大量空单爆仓

除了比特币，以太坊和 XRP 分别录得约 8,112 万美元与 2,096 万美元的强平纪录。而迷因币 Pepecoin、DOGE、SUI等也因飙升出现大量空单爆仓，显示本轮多头攻势已蔓延至中小币种。

比特币暴涨下的另类机会－Bitcoin Hyper 公开预售突破 200 万美元

Bitcoin Hyper（$HYPER）是首个由 Solana 虚拟机（SVM）驱动的比特币原生 Layer 2，公开预售已募得 2,511,140 美元，接近 2,846,221 美元目标。代币现价为 $0.012225，下一价格阶梯将于近期公布。

该项目结合比特币的安全性与 Solana 的高速，支持快速且低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）及迷因币创建，并实现与 BTC 的无缝桥接。Bitcoin Hyper 经 Consult 审计，设计重点为可扩展性、信任与简单易用。

迷因热潮与实用功能的黄金交叉，使 Bitcoin Hyper 成为 2025 年备受瞩目的 Layer 2 项目。随着质押机制启动、预售流程优化及预计第一季全面上线，$HYPER 正快速积聚市场动能。