比特币价格预测：温克沃斯2100万美元押注、巨鲸转向　11.2万美元备受关注

bitcoin cryptocurrency 加密货币 区块链 比特币
Sze Lam
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 ...

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

比特币再次成为美国政治的核心议题。Gemini交易所共同创办人卡梅伦（Cameron）与泰勒·温克沃斯（Tyler Winklevoss）向数位自由基金政治行动委员会（Digital Freedom Fund PAC）捐赠了188枚比特币，价值2100万美元。他们的目标是：在2026年中期选举前，强化川普总统支持加密货币的政策。

这并非他们的首次行动。温克沃斯兄弟此前已向Fairshake政治行动委员会捐赠500万美元，并为川普2024年竞选活动捐赠了200万美元的比特币。更具象徵意义的是，2100万美元的捐赠金额呼应了比特币2100万枚的总量上限。

温克沃斯兄弟的捐赠在华盛顿获得了热烈反响。他们参加了白宫的加密货币相关活动，而川普总统本人也赞扬了他们为将美国打造为区块链创新中心的努力。分析师认为，这种政治资本的投入为比特币的长期採用提供了信心提振。

巨鲸将1.13亿美元比特币转换为以太坊

市场波动为加密货币市场增添了更多戏剧性。一位控制超过16亿美元资产的巨鲸将价值1.13亿美元的比特币转换为以太坊，建立了一个价值2.4亿美元的现货以太坊头寸。

这次转换是在早前卖出7600万美元比特币、用于资助2.95亿美元以太坊永续合约多头头寸之后进行的，部分头寸现已关闭。当前的链上数据显示，这位巨鲸在Hyperliquid上仍持有300枚比特币（价值3400万美元）和超过55,000枚以太坊（价值2.4亿美元），同时在储备中持有价值1.67亿美元的比特币

这些交易看似仓促，比特币在Hyperliquid上的交易价格一度比其他交易所低2%。虽然一些交易者认为这是一场风险极高的赌博，但其他人则指出市场对以太坊的乐观情绪正在增长。不管怎样，这凸显了大型参与者如何能够扰乱市场流动性，并在比特币和以太坊市场中引发波动。

比特币测试11.2万美元　技术面走弱

比特币目前价格为112,480美元，过去一天曾下跌超过1.5%，市值为2.23万亿美元，日交易量为600亿美元。
比特币的价格走势显示，其已跌破上升楔形支撑位，50日简单移动平均线（SMA）116,103美元成为阻力位。而未能成功重新测试124,450美元的高点，使市场显得脆弱。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

动量指标确认了比特币的弱势。相对强弱指数（RSI）目前位于40，而MACD保持负值，显示持续的卖压。K线结构类似于“三隻黑乌鸦”形态的早期阶段，这是一个看跌信号，通常预示进一步下跌。
关键价格水平需关注：

低于112,000美元：可能进一步跌向108,000美元，随后是105,150美元。
高于116,000–117,000美元：可能反弹至120,900美元及124,450美元。

对于交易者而言，目前的市场格局较为平衡。看跌交易者可能在116,000美元以下的失败反弹中做空，而看涨交易者则会等待112,000美元以上的看涨吞噬K线或更高低点形成。长期来看，比特币的韧性仍备受关注。

Bitcoin Hyper新预售Bitcoin Hyper（$HYPER）：结合比特币安全与Solana速度

Bitcoin Hyper（$HYPER）定位为首个基于Solana虚拟机（SVM）的比特币Layer 2解决方案。其目标是通过实现闪电般快速、低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）以及迷因币创建，来扩展比特币生态系统。

通过结合比特币无与伦比的安全性与索拉纳的高效能框架，Bitcoin Hyper（$HYPER）项目为全新的应用场景开启了大门，包括无缝的比特币桥接和可扩展的去中心化应用（dApp）开发。该团队高度重视信任与可扩展性，项目已通过Consult的审计，为投资者奠定了信心基础。

项目动能迅速累积。预售已筹集超过1100万美元，目前仅剩有限的分配额度。在当前阶段，HYPER代币价格仅为0.012775美元，但随着预售进展，价格将逐步上涨。

你可以在Bitcoin Hyper官方网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点击此处参与预售

