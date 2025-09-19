BTC $116,554.51 -0.58%
比特币行情预测：SEC首支多资产ETP能否助推BTC拉盘突破12万美元？

Esther Hui
Esther Hui
BTC 当前在 $117,321 附近震荡，24 小时成交量约 494 亿美元，市值高达 2.33 万亿美元。尽管全球市场波动不断，比特币依然是机构配置里的「锚定资产」。

美联储最新一次 降息 25 个基点（自去年 12 月以来首次），为风险资产带来了新一轮动能。更低的借贷成本通常利好 BTC，投资者也因此更倾向于寻找传统资产之外的替代品。

与此同时，加密文化再添奇招：迷因币玩家在美国国会大厦附近立起一座 12 英尺的黄金川普手抱比特币雕像。虽然只是噱头，但也凸显了加密市场如何把政治、迷因与金融融为一体。

  • BTC 市值：2.33 万亿美元
  • 当前价格：$117,321
  • 24h 成交量：494 亿美元

SEC放行Grayscale首支多资产加密ETP

美SEC正式批准 Grayscale 的数字大盘基金（GLDC），這是美国首个多资产加密交易型产品（ETP）。該產品讓投資者一鍵打包接觸 BTC、ETH、XRP、SOL、ADA 等主流資產，而無需自行託管錢包或開交易所賬號。

这一操作延续了 现货比特币 ETF 的成功，同时也反映出监管层最新的上架标准——旨在简化加密基金在 纳斯达克 和 NYSE Arca 的审批流程。

Grayscale CEO Peter Mintzberg 表示，这次上线是加密迈向主流采用的重要里程碑。

该批准进一步巩固了 比特币作为机构级加密策略「压舱石」的地位，同时也显示投资者的兴趣正在逐步扩散至各大山寨币。

老挝押注比特币挖矿寻求解债出路

有“东南亚电池”之称的老挝，正考虑通过 比特币挖矿 来缓解其每年 13 亿美元水电债务。利用富余电力跑矿机，老挝有望把闲置能源转化为 全球流动性资产（BTC）。

老挝早在 2021 年就试水过比特币挖矿，但由于干旱和电网压力，2023 年叫停了新项目。如今随着债务压力加大，官方正重新评估 透过加密挖矿变现闲置能源 的可行性。

这一策略与 不丹、埃塞俄比亚类似，均是把可再生能源导向加密挖矿，也进一步强化了 比特币作为「数字能源货币」 的叙事。

比特币价格前瞻 – 技术面分析

在 4小时K线图 上，BTC 正在 上升楔形 内震荡，现报约 $117,366。

  • 50日均线（SMA） 在 $116,000，200日均线 在 $113,243，形成强力支撑。
  • $115,800 附近多次K线下影反弹，显示多头持续守住关键区间。
  • RSI 指标 59，动能有所降温，但未进入超买区。

整体来看，BTC 短线偏多头，若能突破楔形上沿，或有望开启新一轮上攻。

如果 BTC 收盘站稳 $117,978 上方，有望上探 $119,287 与 $120,298，未来数周甚至可能冲击 $125K–$130K 区间。

相反，若跌破 $116,000 支撑，可能引发回调至 $114,400，甚至 $113,200。

当前盘面仍偏 谨慎看多，而从长期来看，若流动性与宏观顺风助推，BTC 有机会迈向 $500,000 超级牛市周期。

预售项目 Bitcoin Hyper ($HYPER)：比特币安全性 + Solana 极速性能的组合拳

Bitcoin Hyper ($HYPER) 正在定位為 首个基于 Solana Virtual Machine (SVM) 的比特币原生二层。其目标是扩展 BTC 生态，实现 闪电般低成本的智能合约、去中心化应用（dApps）、甚至迷因币发行。

透过结合 比特币无可匹敌的安全性 与 Solana 的高性能框架，$HYPER 为全新应用场景打开大门，包括 无缝 BTC 跨链桥接 与 可扩展的 dApp 开发。

项目团队强调 信任与可扩展性，并通过 Consult 审计，为投资者提供坚实的信心保障。

市场热度正在迅速升温 —— 预售金额已突破 1680 万美元，剩余配额有限。当前阶段，HYPER 代币售价仅 $0.012945，但随着预售进程推进，价格将持续上调。

投资者可通过 官方 Bitcoin Hyper 官网，使用加密货币或银行卡参与抢购。

如何购买Bitcoin Hyper
