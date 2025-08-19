比特币价格预测：BTC会冲上12.3万美金 还是跌至11.2万美金？
在截至撰文时，BTC报$117,000，过去一天曾跌幅不到1%，市值约$2.32T，日成交量$73B。价格持稳在 $116,000上方，这里的支撑最近几天都挺住了。K 线图走出收敛三角，通常意味着快要有大波动，不管向上还是向下。
短线阻力在50均线（$117,462），这里暂时压着反弹。近期K线实体很小，买卖双方都有点犹豫。RSI现在在51，从超卖区反弹上来，MACD也结束了之前的空头走势正在走平，显示momentum有机会转向。
比特币机构动向影响市场情绪
机构採用持续升温。荷兰公司Amdax成立AMBTS B.V.，准备在阿姆斯特丹泛欧交易所挂牌，并计划控管 比特币总供应量的1%，以当前市价计算超过240亿美元。这再度凸显欧洲市场对BTC作为资产负债表资产的需求，目前至少已有15家欧洲企业持有比特币。
同时，Michael Saylor的MicroStrategy再度加仓155枚BTC，价值约1,800 万美元，持仓总量提升至628,946 枚，市值达740亿美元。虽然短期仍有波动，但其未实现收益已接近280亿美元，稳居全球最大比特币持有的上市公司。
联准会前的市场动向
加密大盘在鲍威尔于Jackson Hole演讲前保持谨慎，本週已有5.67亿美元持仓被清算。资金费率转负，显示短期偏空情绪。市场预期鲍威尔将谈及通膨与就业市场走弱，但未必会明确释放9月降息讯号。
技术面上，BTC正处于关键区间。若跌破$116,078，可能回测$114,650与$112,680；若突破$118,047，则有机会上看$120,374，甚至挑战$123,777。交易员正在等待确认信号，例如吞没形态或成交量放大，以验证下一步走势。
虽然短期震盪明显，但长期趋势仍向上。机构持续加仓、採用率增加以及供给压缩，正为下一波BTC拉升做准备。若动能转强，BTC有机会冲破$130,000，甚至更高，迈入新一轮行情预热阶段。
