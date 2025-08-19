BTC $115,573.70 0.40%
比特币价格预测：BTC会冲上12.3万美金　还是跌至11.2万美金？

比特币
Sze Lam
Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。

免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

在截至撰文时，BTC报$117,000，过去一天曾跌幅不到1%，市值约$2.32T，日成交量$73B。价格持稳在 $116,000上方，这里的支撑最近几天都挺住了。K 线图走出收敛三角，通常意味着快要有大波动，不管向上还是向下。

短线阻力在50均线（$117,462），这里暂时压着反弹。近期K线实体很小，买卖双方都有点犹豫。RSI现在在51，从超卖区反弹上来，MACD也结束了之前的空头走势正在走平，显示momentum有机会转向。

比特币价格走势图 – 来源：TradingView

比特币机构动向影响市场情绪

机构採用持续升温。荷兰公司Amdax成立AMBTS B.V.，准备在阿姆斯特丹泛欧交易所挂牌，并计划控管 比特币总供应量的1%，以当前市价计算超过240亿美元。这再度凸显欧洲市场对BTC作为资产负债表资产的需求，目前至少已有15家欧洲企业持有比特币。

同时，Michael Saylor的MicroStrategy再度加仓155枚BTC，价值约1,800 万美元，持仓总量提升至628,946 枚，市值达740亿美元。虽然短期仍有波动，但其未实现收益已接近280亿美元，稳居全球最大比特币持有的上市公司。

重点摘要：

  • 机构与企业如今掌控超过 10% 的比特币供应量
  • MicroStrategy自2024美国大选以来已将持仓翻倍
  • 欧洲公司正推动比特币加速进入主流金融

联准会前的市场动向

加密大盘在鲍威尔于Jackson Hole演讲前保持谨慎，本週已有5.67亿美元持仓被清算。资金费率转负，显示短期偏空情绪。市场预期鲍威尔将谈及通膨与就业市场走弱，但未必会明确释放9月降息讯号。

技术面上，BTC正处于关键区间。若跌破$116,078，可能回测$114,650与$112,680；若突破$118,047，则有机会上看$120,374，甚至挑战$123,777。交易员正在等待确认信号，例如吞没形态或成交量放大，以验证下一步走势。

虽然短期震盪明显，但长期趋势仍向上。机构持续加仓、採用率增加以及供给压缩，正为下一波BTC拉升做准备。若动能转强，BTC有机会冲破$130,000，甚至更高，迈入新一轮行情预热阶段。

全新预售项目Bitcoin Hyper ($HYPER)：结合比特币安全性与Solana高速性能

Bitcoin Hyper ($HYPER) 是首个基于比特币原生Layer 2的协议，由Solana Virtual Machine (SVM) 驱动，旨在为比特币生态注入高速、低成本的智慧合约、dApp与迷因币发行能力。

透过结合比特币的安全性与Solana的高效表现，$HYPER释放出全新应用场景，并支援无缝的BTC跨链桥接。

该项目已通过Consult审计，并以可扩展性、简单性和信任为基础打造。投资者兴趣正在激增，预售已超过 1,030万美元，仅剩少量配额。HYPER代币目前仅售$0.012745，但该价格即将上调。你可以在Bitcoin Hyper官方网站上，使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。

点此参与预售

Sze Lam
Sze 于香港大学经济学学士毕业，具备丰富的金融和财经编辑经验。她在各种主题上拥有20年的写作和编辑经验。 作为一位财经编辑，她不仅熟悉传统金融市场，还密切关注加密货币市场的动态。她热衷于分析和解读加密货币的趋势、项目和投资机会，为读者提供有价值的信息和观点。她通过撰写文章、编辑报道和参与行业讨论，将复杂的概念和技术转化为易于理解的内容，帮助读者更好地了解和参与加密货币领域。
阅读更多
