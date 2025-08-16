比特币价格预测：$119K支撑位能否守住 RSI下降且美联储降息概率达92%？

作者 Esther Hui 作者 Esther Hui 关于作者 Cryptonews... 作者简介 分享 已复制 最后更新: 八月 16, 2025

比特币当前交易价格为 $119,040，在本周早些时候从 $123,236 阻力位回落后的温和反弹中表现稳定。在 4 小时图表上，价格仍处于自 8 月初以来引导其上升趋势的宽广上升通道内。

50-SMA（50 周期简单移动平均线）位于 $118,753，作为动态支撑，多次阻止日内回撤，而 0.236 斐波那契回撤位 $117,335 至今仍作为结构支撑位有效。

RSI 从 40 中部反弹，表明卖压正在减弱，而 MACD 直方图趋于平缓，暗示看空动能正在减弱。

如果比特币能够维持在 $117,300 之上，空头可能尝试再次向 $123,236 阻力区发起冲击，下一技术目标为 $126,242。

宏观事件让交易者保持紧张

宏观背景在塑造短期市场情绪中扮演着关键角色。CME FedWatch Tool 数据显示，交易者目前对美联储在 9 月 17 日会议上将利率从当前 4.25–4.50% 区间下调至 4.00–4.25% 的概率定为 92.6%。

这一预期变化源于美国 PPI 数据意外上扬，录得 +0.9%，远超预期的 0.2%，而每周初请失业金人数保持稳定在 224K。

来源：CME FedWatch Tool

现在进入周五的美国零售销售和消费者信心数据，这些数据将揭示美联储是否会坚持降息计划。如果数据表现疲软，将提振风险偏好，为比特币提供突破上方阻力的推动力。

比特币 (BTC/USD) 价格预测：技术路径指向 $130K

从结构角度看，价格走势仍属看涨。上升通道依然完好，高位回撤不断强化趋势。一旦突破 $126K，将引发买盘，推动价格加速向 $130K 进发，该水平是一个供应区和心理上的整数阻力位。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

如果这一突破发生，通道的上边界将在未来几个季度指向 $150K。另一方面，如果价格收盘低于 $117,300，将暴露 $113,650 的无效化水平，100-SMA（100 周期简单移动平均线）位于该位置。

比特币 (BTC/USD) 交易策略

对于交易者来说，$117,300-$118,000 之间的累积区是一个风险收益比良好的布局。多头可以首先目标 $123,200，然后是 $126,200，止损设在 $113,650 下方，以防范更深的回调。

随着技术面稳定，美联储倾向鸽派，且宏观催化剂即将来袭，比特币的下一次大动作可能比我们预期的更早到来。如果多头能守住当前支撑并重拾动能，向 $130K 甚至更高的突破将重新摆上桌面。

新预售Bitcoin Hyper ($HYPER) 融合比特币安全与Solana速度

Bitcoin Hyper ($HYPER) 是首个原生比特币Layer 2解决方案，搭载Solana虚拟机 (SVM)，旨在为比特币生态注入超高速、低成本的智能合约、去中心化应用 (dApps) 以及迷因币创建能力。

通过结合比特币的安全性与Solana的性能，它解锁了强大的新用例——所有这些都通过无缝的BTC桥接实现。

该项目已通过Consult的审计，旨在实现可扩展性、简便性和可信度。

投资者兴趣激增，预售金额已超过960万美元，仅剩少量配额。

HYPER代币当前价格仅为 $0.012725，但该价格即将上涨。

您可以通过官方比特币Hyper网站使用加密货币或银行卡购买HYPER代币。