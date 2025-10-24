BTC $111,236.16 0.99%
比特币价格预测：特朗普赦免CZ　欧盟收紧加密货币规则

比特币 加密货币 区块链
比特币在特朗普赦免币安创办人CZ后，于109,000美元附近企稳，提振市场情绪，即使欧盟制裁针对俄罗斯加密货币交易所和稳定币。
Sze Lam
Sze Lam
免责声明：加密资产高风险，投资需谨慎。本文仅供信息参考，不构成投资建议。加密市场波动剧烈，您可能面临全部本金损失的风险。

全球加密货币市场在经历了一週的剧烈波动后，正在稳定下来，这一週充斥着重大政策和监管头条新闻。川普赦免币安创办人CZ、欧盟禁止俄罗斯交易所，以及Trezor和Ledger的新安全产品发布，这些事件主导了市场情绪。

与此同时，比特币在109,000美元附近盘整，交易员们正密切关注是否会突破至115,000美元，这得益于机构投资者的乐观情绪重现。

川普赦免币安创办人CZ　暗示美国对加密货币的立场将软化

币安创办人赵长鹏「CZ」在经历了11个月的法律和政治纠纷后，已获美国总统唐纳德·川普赦免，这结束了川普所称的拜登政府对「加密货币的战争」。

CZ因币安承认违反美国反洗钱法而被判处四个月监禁。他的获释据报导是币安在技术和游说方面支持川普的加密货币项目「World Liberty Financial」的结果。

白宫声明表示，此次赦免旨在「恢復加密货币政策的公平性」并解决政治驱动的起诉。该举措可能也将允许币安——该公司在监管压力下转移至海外，重返美国市场。

此公告提振了市场情绪，比特币上涨2.5%，投资者将川普的决定视为在预期政策大修前松绑加密货币监管的信号。

欧盟禁止俄罗斯加密交易所及卢布支持的稳定币A7A5

欧盟已对俄罗斯实施首项直接与加密货币相关的制裁，禁止俄罗斯加密货币交易所及卢布支持的稳定币A7A5，这是自乌克兰入侵以来第19轮制裁方案的一部分。

该措施还限制欧盟内加密支付软体的分发，并针对一家吉尔吉斯稳定币发行商以及一家与大额A7A5交易相关的未具名交易平台。欧盟官员声称，A7A5被用于资助俄罗斯的战争行动并规避制裁。

该联盟还将来自阿拉伯联合大公国、香港、吉尔吉斯和塔吉克斯坦的银行和石油交易商列入其观察名单，因为这些机构协助规避制裁。

此次打击行动重新引发全球对比特币中立性的关注，促使其上涨0.8%，投资者们在监管控制日益严格的环境中，转向去中心化、非国家资产。

Trezor和Ledger推出下一代加密钱包　强化安全性

硬体钱包製造商Trezor和Ledger已推出2025年新型号，每款均专注于更强的安全性和长期自托管。Ledger的Nano Gen5定价179美元，配备更大萤幕、蓝牙支援，以及新型Ledger Multisig安全协议。由苹果资深人士苏珊·凯尔（Susan Kare）和托尼·法德尔（Tony Fadell）设计，该装置提升了交易验证和整体使用者体验。

Trezor的Safe 7定价€249，是该公司首款量子就绪钱包，内建双安全晶片、无线充电，以及未来防护加密技术，以抵禦量子运算的进展。

两家公司均确认，旧款型号将透过韧体更新持续获得支援。推出后，比特币上涨1.2%，反映市场对安全储存解决方案的信心增强，以及使用者对自托管钱包的偏好日益增长。

比特币价格分析：BTC在对称三角形中盘整　瞄准$115K突破

比特币（BTC/USD）交易价格约 $109,576，呈现多头与空头的拉锯战，价格在4 小时图表上于对称三角形内盘整。此模式通常表示波动性压缩后，即将出现向上或向下的突破。

图表显示比特币形成一系列更高低点，接近$107,350，暗示支撑位稳步累积，同时在$111,750附近屡次受阻，突显持续的卖压。20-EMA和50-EMA维持平坦，强化此中性立场，不过若BTC收盘高于三角形中线，可能形成多头交叉。

比特币价格图表 – 来源：TradingView

K线走势反映犹豫：近期在阻力位附近的十字星和陀螺蜡烛显示不确定性，以及买家短期疲惫。然而，RSI 指数维持在 51，保持平衡，为动能向任一方向累积留下了空间。

若比特币突破$111,750，交易员可预期价格向$115,900 移动，并可能达到$120,000，确认多头动能重现。反之，若收盘低于$107,350，将使格局无效，暴露更深支撑位于$104,500 和$101,100。

交易设定：

  • 买入区间：高于$111,800（确认突破）
  • 目标：$115,900和$120,000
  • 止损：低于$109,000

对于新手交易员，最好等待明确的突破蜡烛并伴随成交量确认。最好是阻力位上方的多头吞没形态，或伴随宽幅红蜡烛的崩溃。在此之前，比特币在三角形内的横盘整理暗示了下一个重大走势前的平静。

Bitcoin Hyper：Solana上BTC的下一个进化？

Bitcoin Hyper ($HYPER) 为比特币生态带来新阶段。虽然BTC仍是安全性的黄金标准，但Bitcoin Hyper补足了其一直欠缺的部分：Solana等级的速度。

作为首个由Solana虚拟机 (SVM) 驱动的比特币原生Layer 2，它融合了比特币的稳定性与Solana的高效能框架。结果：闪电般的快速、低成本智能合约、去中心化应用，甚至迷因币创作，全数由比特币保障安全。

经Consult审核，该项目强调随着採用率增长所带来的信任与可扩展性。而且势头已相当强劲。预售已超过2,460万美元。在下一次涨价前，代币价格仅为0.013155美元。

随着比特币活动攀升，以及对高效BTC基础应用需求的增加，Bitcoin Hyper脱颖而出，成为连接加密货币两大生态系统的桥樑。如果比特币奠定了基础，Bitcoin Hyper可能让它重新变得快速、灵活且有趣。

点击此处参与预售
